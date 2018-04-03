T24 LogoT24 Logo
Gündem

Esnaf müzesinde unutulmaya yüz tutmuş 500 araç gereç sergileniyor 

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - TÜRKİYE'nin ilk esnaf ve sanatkarlar müzesi olan Kayseri'deki Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'nde çeşitli mesleklere ait unutulmaya yüz tutmuş yaklaşık 500 araç gereç sergileniyor

03 Nisan 2018 15:15

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - TÜRKİYE\'nin ilk esnaf ve sanatkarlar müzesi olan Kayseri\'deki Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi\'nde çeşitli mesleklere ait unutulmaya yüz tutmuş yaklaşık 500 araç gereç sergileniyor.
Merkez Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi\'ndeki \'Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi\' tarihin derinliklerinde kaybolmaya yüz tutan birçok mesleğe ait araç ve gereçleri sergiliyor. Büyükşehir Belediyesi ve Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği\'nin ortak çabası ile onarılan Ahi Evran zaviyesi, 12\'nci yüzyılda Kayseri\'ye göç eden Ahi Evran\'ın dergahı olarak kullandığı ve dericilik yaptığı yer olarak da biliniyor. Genç sanatkarların mesleklerinin geçmişini öğrenmesi ve ahilik kültüründe yetişmesi amacıyla müzenin hizmet verdiğini ifade eden Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, \"Bulunduğumuz zaviye dergahıdır. Burada insanlar sanat öğretmek için mücadele göstermiş, ahilik teşkilatını kurmuştur. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılan bu yapı restore edilerek, Türkiye\'nin ilk esnaf ve sanatkarlar müzesi oluşturuldu. İçinde 4 odanın ve  500\'den fazla eserin yer aldığı müzede demircilik, ayakkabıcılık, dericilik, mobilyacılık, halıcılık ve daha birçok mesleğin icra edilmesinde kullanılan araç ve gereçler var\" dedi.
Müze içinde Kayseri alimlerinden ve Ahi Evran dostlarından Hasan Efendi\'nin Hicri, 1178 yılında Ramazan ayında yazdığı, peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ve halifelerin iş, yaşam ve ticaret ahlakından bahsedilen el yazması eserlerin sergilendiği belirten Başkan Övüç, \"Ahi Evran zaviyesinde yer alan eserlerin bazıları önceki dönem birlik Başkanı Mustafa Alan tarafından parayla, yarısı da emekliye ayrılmış ustaların kendileri ve yakınları tarafından gönüllülük esası ile getirilmiştir. Bu müzeyi özellikle genç esnafın mesleklerinin geçmişini öğrenmesi ve ahilik kültürünü anlaması için haftanın 6 günü, ücretsiz gezme imkanı sunuyoruz\" diye konuştu.
AHİ EVRAN 1205\'DE KAYSERİ\'YE YERLEŞTİ
Şeyh Nasruddin-i Mahmud olarak bilinen Ahi Evran, Horasan’dan 1200 yıllarında Anadolu’ya geldiğinde, ilk olarak 1205 yılında Kayseri’ye yerleşti. O zamanki Külah-Duzlar Mahallesi Debbağlar Çarşısı Mescidi ile bitişik bir evde ikamet ettiği ve zaman zaman Erciyes dağı eteğindeki Battal Mescidi’nde ibadet ettiği rivayet edilmektedir. Ahi Evran\'’n şu anda Kartal istikametinde Talas caddesi üzerinde, Kadı Burhaneddin Türbesi ve mezarlığının karşısında yer alan Ahi Evran Zaviyesi\'nin (Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi) de faaliyet sürdürdüğü bilinmektedir. O dönemden itibaren de dericilikle uğraşan Kayseri ahileri, zaviyenin çok yakınında büyük bir dabakhanede (çarşıda) faaliyetlerini sürdürdü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHATÜRKİYEKayseri Ahi Evran EsnafSanatkarlar MüzesiMerkez MelikgaziTacettinveli Mahallesi Evran EsnafBüyükşehir BelediyesiEsnaf Sanatkarlar Odalar BirliğiAhi EvranKayseriGençEsnafSanatkarlar Odaları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24