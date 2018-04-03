Esnaf müzesinde unutulmaya yüz tutmuş 500 araç gereç sergileniyor 

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - TÜRKİYE\'nin ilk esnaf ve sanatkarlar müzesi olan Kayseri\'deki Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi\'nde çeşitli mesleklere ait unutulmaya yüz tutmuş yaklaşık 500 araç gereç sergileniyor.

Merkez Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi\'ndeki \'Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi\' tarihin derinliklerinde kaybolmaya yüz tutan birçok mesleğe ait araç ve gereçleri sergiliyor. Büyükşehir Belediyesi ve Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği\'nin ortak çabası ile onarılan Ahi Evran zaviyesi, 12\'nci yüzyılda Kayseri\'ye göç eden Ahi Evran\'ın dergahı olarak kullandığı ve dericilik yaptığı yer olarak da biliniyor. Genç sanatkarların mesleklerinin geçmişini öğrenmesi ve ahilik kültüründe yetişmesi amacıyla müzenin hizmet verdiğini ifade eden Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, \"Bulunduğumuz zaviye dergahıdır. Burada insanlar sanat öğretmek için mücadele göstermiş, ahilik teşkilatını kurmuştur. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılan bu yapı restore edilerek, Türkiye\'nin ilk esnaf ve sanatkarlar müzesi oluşturuldu. İçinde 4 odanın ve 500\'den fazla eserin yer aldığı müzede demircilik, ayakkabıcılık, dericilik, mobilyacılık, halıcılık ve daha birçok mesleğin icra edilmesinde kullanılan araç ve gereçler var\" dedi.

Müze içinde Kayseri alimlerinden ve Ahi Evran dostlarından Hasan Efendi\'nin Hicri, 1178 yılında Ramazan ayında yazdığı, peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ve halifelerin iş, yaşam ve ticaret ahlakından bahsedilen el yazması eserlerin sergilendiği belirten Başkan Övüç, \"Ahi Evran zaviyesinde yer alan eserlerin bazıları önceki dönem birlik Başkanı Mustafa Alan tarafından parayla, yarısı da emekliye ayrılmış ustaların kendileri ve yakınları tarafından gönüllülük esası ile getirilmiştir. Bu müzeyi özellikle genç esnafın mesleklerinin geçmişini öğrenmesi ve ahilik kültürünü anlaması için haftanın 6 günü, ücretsiz gezme imkanı sunuyoruz\" diye konuştu.

AHİ EVRAN 1205\'DE KAYSERİ\'YE YERLEŞTİ

Şeyh Nasruddin-i Mahmud olarak bilinen Ahi Evran, Horasan’dan 1200 yıllarında Anadolu’ya geldiğinde, ilk olarak 1205 yılında Kayseri’ye yerleşti. O zamanki Külah-Duzlar Mahallesi Debbağlar Çarşısı Mescidi ile bitişik bir evde ikamet ettiği ve zaman zaman Erciyes dağı eteğindeki Battal Mescidi’nde ibadet ettiği rivayet edilmektedir. Ahi Evran\'’n şu anda Kartal istikametinde Talas caddesi üzerinde, Kadı Burhaneddin Türbesi ve mezarlığının karşısında yer alan Ahi Evran Zaviyesi\'nin (Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi) de faaliyet sürdürdüğü bilinmektedir. O dönemden itibaren de dericilikle uğraşan Kayseri ahileri, zaviyenin çok yakınında büyük bir dabakhanede (çarşıda) faaliyetlerini sürdürdü.

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