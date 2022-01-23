"Esnaf kira kadar fatura ödüyor"

Yılbaşından sonra gelen zamlar faturalara yansımaya başlarken, bu durum karşısında zorda kalan esnaflar kira kadar fatura ödediklerini belirtiyor. Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER) Genel Sekreteri Süleyman Atıl, zamlı gelen faturaların kapanmaları arttıracağını söyledi. Atıl, “Esnaf bir kira da elektrik faturasına ödüyor” dedi. Gelen zamların ardı arkasının kesilmediğini vurgulayan Atıl, doğalgaz, elektrik, su derken esnafın cebine faturadan başka bir şey girmediğini kaydetti.

Birgün'den Yaren Çolak'ın haberine göre esnaf gelen zamlar karşısında küçülmeye gidiyor. Bir bar işletmecisi Hürriyet Aydın tasarruf etmelerine rağmen bu ay dükkâna 8 bin 500 TL elektrik faturası geldiğini söyledi. Aydın neredeyse üç katına çıkan faturaya karşın “Akıl alır bir zam değil” dedi.



Başvurdukları tasarruf yollarını anlatan Aydın, “Tasarruf adına dolapların birkaçının fişini çektik. Elektrikli soba kullanımımız var onda da olabildiğince dikkatli olmaya çalışıyoruz. Yaz aylarında elektrik faturası 3 bin liralardaydı. Kira kadar fatura giderimiz oldu. Faturaları ödeyebilmek en büyük motivasyonumuz” ifadelerini kullandı.

"3 liraya poğaça satarak 9 bin liralık faturayı nasıl ödeyeceğiz?"

Unlu mamuller satan bir dükkanın sahibi Cumhur Sarı ise “Eskiden 4 bin lira gelen fatura, geçen ay yarısı zamlı 9 bindi” dedi. Sarı, kara kara yeni faturayı beklediğini söyleyerek “3 liraya poğaça satarak bir şeyler kazanmaya çalışıyoruz, 9 bin liralık faturayı nasıl ödeyeceğiz? Yağa una gelen zammı zaten hiç saymıyorum.” diye konuştu.