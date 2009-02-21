Esnaf hediyesini bekliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına mensup emekli ve çalışanlara bir defaya mahsus bir maaş ilave verilmesi yönündeki önerilerinin hükümet tarafından 'Hediye Çeki' olarak karşılık bulmasının sevindirici olduğunu söyledi.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in reddettiği "hediye çeki" uygulamasıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Palandöken, küresel finans krizinin etkilerinin tüm sektörlerde net bir biçimde hissedildiğini ve bu paralelde kendilerinin çözüm önerileri ile hükümete talepte bulunduğunu anlattı.



TESK'in bir maaş ilave talebine hükümetin 'Hediye Çeki' ile karşılık vermesinin sevindirici bir durum olduğunu söyleyen Palandöken, bu konuda zaman kaybedilmemesi gerektiğini ifade etti. TESK Başkanı, "Çalışmayı çok olumlu buluyoruz. Hükümet tarafından verilmesi düşünülen çekin sadece yurt içinde üretimi yapılmış mamullerin talebini kısa süre içinde artıracak harcamaya yönelik olması konusunda titiz bir çalışma yapılmalıdır" dedi.



“2008’in vergileri taksitle ödensin”



Palandöken, "İşçinin, memurun, emeklinin elinde avucunda bir şey olsun ki esnaftan alışveriş yapsın" diyerek, şu şartlarda insanların sadece kredi kartını ödemeye gayret gösterdiğini vurguladı. Mart ayında iş yapamayan esnafın vergisini nasıl ödeyeceğini şimdiden düşünmeye başladığını belirten Palandöken, "Kriz zamanında Maliyenin esnafın zararına ortak olması gerekir. Hiç değilse bu kriz döneminde vergi beyanları zamanında yapılsa bile basit usulde dahil olmak üzere 2008 yılının vergileri, yaz aylarından itibaren taksitle ödenmelidir" diye konuştu.



