Esnaf CHP'li Başarır'a dert yandı: İnsanlar, tanesi 50 kuruştan 3 tane bayat ekmek alıyor

Mersin'de CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’a dert yanan bir kadın, “İnsanlar aç aç. Çöp, ekmek topluyor” dedi. Ekmek satan esnaf ise insanların bayat ekmek aldığını belirterek, “Ne yapsın? Bayat ekmeği 50 kuruşa veriyorum. Normal ekmek alsa 1,5 lira. Bir tane alacağına 3 tane bayat ekmek alıyor” diye vurguladı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, seçim bölgesi Mersin’de vatandaşın ve esnafın sorunlarını dinledi. Başarır’ın yolda karşılaştığı bir kadın ekonominin durumunu “İnsanlar aç aç. Çöp, ekmek topluyor” diye açıkladı.

Başarır’ın girdiği bir bakkal ise “Görüyor musun, bomboş. Kirayı veremiyorsun” dedi. 4 yıldır aynı dükkanda olduğunu söyleyen kadın esnaf, hiçbir zaman bu kadar kötü duruma düşmediklerini dile getirerek, “Yürekler acısı gerçekten. Ağlamamak için zor tutuyorum. Mal alamıyorum. Elektriğimi ödeyemiyorum” diye konuştu. Kadın esnaf 2 çocuğunun da işsiz olduğunu dile getirerek, “Kızım bir işe girse” diye dert yandı.

Başarır seyyar seyyar olarak yemek satan esnaf ise AKP kongrelerine tepkisini dile getirdi. Esnaf şunları söyledi:

“Kendileri doldururlar salonları, sen burada 2 kişi oturduğun zaman tepene binerler. Sen sokma ben de sokmayayım. Ona yasak yok, onun dokunulmazlığı var. Kimse bir şey soramaz. Ona dokunan yanar.

"Emekli maaşı 2 bin 200 lira; 600 ev kirası"

Başarır’ın bakkalda karşılaştığı emekli yurttaş ise 86 lira gelen elektrik faturasını göstererek, “2 kişiyiz. Emekli maaşı 2 bin 200 lira. 600 ev kirası” dedi. Yurttaş, bin lira ile geçinmek zorunda kaldığına dikkat çekti. Başarın bakkalcı kadına “Bin lira ile 30 gün senden alışveriş yapıp, karnını doyurabilir mi?” diye sordu. Emekli yurttaş, “Mümkün değil sayın vekilim, 2 tane ekmek alabilirsin” dedi.

"Limonlar çöpe gidiyor"

Başarır çiftçinin çöpe döktüğü limonları göstererek, “Mersin’in limonu, çöpe gidiyor. Tarlada maliyeti 2,5 lira ve 30 liraya meyve suyu fabrikalarına satıyoruz” dedi. Limonlarının bir kısmı çöpe giden çiftçi ise sadece limonları ağaçtan toplamanın işçiliğinin 50 kuruş olduğunu vurguladı.

"Fırından bayat ekmek alıyorlar"

Ziraat ürünleri satan bir esnaf ise 80 liraya alınan gübrenin bir gecede 5 lira zamlandığını söyleyerek, çiftçinin halinin çok kötü olduğunu dile getirdi. Fırıncı esnaf, ekmeğe gelen zammın un nedeniyle olduğunu ifade ederek, kendisinden ucuz oluyor diye bayat ekmek almaya gelen yurttaşlar olduğunu belirtti. Esnaf, “Ne yapsın? Bayat ekmeği 50 kuruşa veriyorum. Normal ekmek alsa 1,5 lira. Bir tane alacağına 3 tane bayat ekmek alıyor” diye konuştu.

Traktörünü satan çiftçi: Biz bittik

Ziraat Bankası’na borcu olan bir çiftçi ise bindiği traktörünün satılık olduğunu ifade ederek, “Satıyorum, her şey borç. Bizim son umudumuz bunlar. Biz bittik onu söyleyeyim” dedi.

"5 liraya et almaya gelen var"

Kasaba giren Başarır, çalışanlara “5 liralık et almaya gelen var mı?” diye sordu. Kasap ise etin kilosunun 65 lira olduğunu ve 100 gram et almaya gelenler olduğunu ifade etti. Kasap, “5 liralık isteyene 20 liralık veriyoruz” dedi. Başarır ise “Allah’tan esnafımız feraset sahibi” diye vurguladı. (ANKA)