Esnaf cari açıktan mutsuz

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dünyanın 17. büyük ekonomisine sahip ülke konumundayız. Fakat ülkemizde cari açık insanlarımızı mutsuzluğa itiyor" dedi.



Palandöken, Karabük Esnaf Odaları Birliği Başkanlığını ziyaretinde, konfederasyon başkanı olarak 2 aylık bir sürede 81 ili ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinlemeyi sürdürdüklerini belirtti.



Ülke nüfusunun 3'te birini esnaf ve sanatkârların oluşturduğunu ve 2 milyon sicilli bir topluluk olduklarını ifade eden Palandöken, son 12 yılda Gümrük Birliği sürecinde sanayici, esnaf, kamu çalışanları, genç potansiyellerin işini, aşını kaybetmenin yanı sıra işsizlikle de karşı karşıya olunduğunu öne sürdü.



Esnaf ve sanatkarın, siyasi iktidarlar değişiminde en çok zarar gören kesim olduğunu vurgulayan Palandöken, şöyle konuştu:

"Tek başına bir iktidarın özlemini duyar olduk. Çünkü tek başına iktidarlar dönemi, ülkenin kalkınmasında hepimizi rahatlatacaktır. Gümrük Birliği sürecinde esnaf ve sanatkâr önemli ölçekte yara almıştır. Ekonomik göstergelere baktığımızda 128 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeyiz. Dünyanın 17. büyük ekonomisine sahip ülke konumundayız. Fakat ülkemizde cari açıklar insanlarımızı mutsuzluğa itiyor. Zengin daha zengin, yoksul daha yoksullaşıyor, orta sınıf yok oldu. Neden? Haksız rekabet başladı. Bizim müteşebbisimiz kendi başına iş yapma becerisini kolektif çalışma şekline de dönüştüremedi."



Hükümetin, Acil Eylem Planı adı altında 3 D Formülünü geliştirdiğini kaydeden Palandöken, şöyle devam etti:

"Bunun birincisi değişim, ikincisi dönüşüm, üçüncü de destek. Değişim ve dönüşüme evet, fakat desteğe yeteri kadar para alamamakta sıkıntı var. Bunun için Küçük ve Orta Ölçekli Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı aracılığıyla 25 bin YTL'lik '0' faizli kredinin hizmet grubuna değil de imalatçı esnafa verilmesi şeklinde sayfa açıldı. Cumhuriyet döneminde ilk defa böyle bir kredi uygulaması yapıldı. Alınan kredinin toplamı 125 milyon YTL olmasına, kocaman rakam gibi görünmesine rağmen 5 bin kişi

yararlanabilecek."

