Esnaf böyle tepki gösterdi; yağmur suyu dolan çukura olta attı

Reşadiye'de kırtasiyeci Orhan Fedai dükkânının önünde açılan ve 7 gündür kapatılmayan çukura olta atarak tepki gösterdi. Üzerine, "İlla ki birinin mi ölmesi gerekir" diye yazan Fedai, yağmur dolan çukura tepki amacıyla olta attı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 19 Kasım'da Reşadiye ilçe merkezindeki Osmaniye Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'nde ağır tonajlı bir kamyon, kabloların geçtiği noktada çökmeye sebep oldu. Çevredeki esnaf durumu, şirketin ihbar hattına bildirdi. Yer altından geçen kabloların bulunduğu alandaki çukura, tahta parçaları yerleştirilerek araç ve yaya düşmemesi için önlem alınmaya çalışıldı. Ancak üzerinden 7 gün geçmesine rağmen çukurun kapatılması için çalışma yapılmadı.

Caddede kırtasiye işleten Orhan Fedai, dükkânının önündeki çukurun içine yerleştirilen tahtaların üzerine 'İllaki içine biri mi düşecek yapılması için' yazısı astı. Yağmur nedeniyle içi suyla dolan çukura olta atan Fedai, fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurum yetkilileri ise açıklama yapmadı.