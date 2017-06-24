Esnaf anlattı: Bayram öncesi satışlar ne durumda?

İstanbul’da alışverişin kalbi olarak bilinen Eminönü ve Mahmutpaşa Çarşısı’nda, bayrama sayılı günler kalmasına rağmen istenilen satış yapılamıyor. Çarşı esnafı, satışlarının geçen yıllara oranla yarı yarıya düştüğünden dertli.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, alıcı kitlelerinin yabancı turistler, özellikle de Araplar olduğunu anlatan esnafın verdiği bilgiye göre, bu yıl içerisinde Kapalıçarşı’da 400- 500 dükkân, Mahmutpaşa’da ise 25 dükkân iş yapamamaktan dolayı kapandı. Bölgede 1980’den beri var olan esnaflardan bile, dükkânlarına kepenk vurup, memleketlerine dönmeyi düşünenler var.

Yarı yarıya düşüş

Satışlarının çok ağır gittiğini anlatan Hicran Hamideoğulları, geçen seneye göre yüzde 50 düşüş yaşadıklarını söyledi. 70 ülkeye vize konulmasının da kendilerini olumsuz etkilediğini aktaran Hamideoğulları, “Burada esnaf kan ağlıyor” dedi.

Dükkân kirasının bile diğer gelirlerden takviye edilerek karşılandığını aktaran Hamideoğulları, “İş olmadığı için alt katımızı gelinlik satışı üzerine yeniden düzenledik. Gelinlik mecbur alınacak bir şey olduğu için, oradan gelir elde etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Araplar, yabancılar olmasa burada iş yapamayız” diyen Hamideoğulları, “Yabancıların buraya akın etmesi lazım. Sadece Araplarla birlikte çalışmamız bile yeterli olacaktır. Çünkü nasıl para harcadıklarını biliyoruz. 2 sene önce kalabalıktan yolda yürüyemezdin. Şimdi sinek avlıyoruz” dedi.

‘Perakende kurtarmıyor’

Bölgede 9- 10 senedir esnaflık yaptığını belirten Ömer Özer, Kapalıçarşı esnafının hem dolar bazında çalıştığı hem de giderinin çok olduğu için günde 10 bin dolar kazanç sağlaması gerektiğini dile getirdi. Geçinebilmek için toptan satışın gerekli olduğunu aktaran Özer, “Perakende kurtarmıyor. Bunun için de yabancı turiste ihtiyacımız var. Turist olmadı mı umut da yok” diye konuştu.

‘Laleli de bitik halde’

Bölgeye yabancı turist gelmemesinin yalnızca Mahmutpaşa’yı değil, Laleli ve Osmanbey’i de olumsuz etkilediğini belirten Özer, “Satışlar çok durgun. Çünkü yabancılar olmadı mı hiçbir yerde iş yok. Laleli de Osmanbey de öyle. Eskiden buralarda dükkân bulamazdık. Şimdi kiralar düştüğü halde kimse gelmiyor” şeklinde konuştu.

Kazanç azaldı

5 senedir Mahmutpaşa esnafı olan Nuray Koçak ise, yıllar önceye oranla çok düşük satış yaptıklarını kaydetti. İşlettiği dükkânın tüm giderleri karşılayabilmesi için günlük 10- 12 bin TL civarında kazanç elde etmeleri gerektiğini belirten Koçak, bu fiyatın ancak yarısını karşılayabildiklerini söyledi. Satışlarının geçen sene çok daha düşük olduğunu ifade eden Koçak, bu yıl ki iyileşmenin nedenini ise çeyiz ve çamaşır üzerine çalışmalarına bağladı. AVM’lerin, insanlara taksitle satın alma şansı sunmasının kendi satışlarının olumsuz etkilendiğini dile getiren Koçak, “Biz çeyiz üzerine çalıştığımız için satış yapabiliyoruz fakat buradaki her esnaf aynı durumda değil” diye konuştu.