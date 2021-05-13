Anket: Esnafın Millet İttifakı'na duyduğu güven artıyor

Pandemi sürecinde en çok zorlanan kesimlerin başında gelen esnafın son durumu hakkında, Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği tarafından yaptırılan ankette, içinde bulunduğu durumu, “Rezillik”, “Ölmek”, “Yel değirmenlerine karşı savaş vermek” olarak nitelendiren esnafın yüzde 84”ü duygu durumunda bozukluk yaşıyor. 10 esnaftan 6’sı ülke ekonomisinin düzeleceğine olan inancını kaybetmiş durumda. Esnafın gözünde en çok pozitif algı yaratan siyasi partilerin başında yüzde 31’lik oranla CHP geldi.

ANKA Haber Ajansı’ndan Mehtap Belen’in haberine göre, Türkiye genelinde yapılan anket, salgın sürecinde yaşadıkları ekonomik zorluklar sebebi ile esnafın yüzde 84’ünün psikolojisinin kötü etkilendiğini gösterdi. Salgın süresinin uzaması ile birlikte esnafın yaşadığı kaygı, endişe ve geleceğe dair umutsuzluk göze çarptı. Esnafın duygu durumu konusunda, yüzde 33'luk kesimde “kaygı/endişe”, yüzde 28 “tedirginlik”, yüzde 21 “daralmışlık” en öne çıktı. Yüzde 47’lik bir paya sahip olan esnafın olumlu duygularının ise yüzde 17’sinin “sabır”, yüzde 14’ünün “kabullenmişlik” ve yüzde 11’nin “güç ve dirayet” duygularından oluşması dikkat çekti.

“Salgın Döneminde Esnaf Olmak/Bir Ayakta Kalma Mücadelesi” başlıklı araştırmada, “Esnaf olmak ne demek?” sorusuna esnaflar tarafından en fazla; “Rezillik”, “Ölmek”, “Yel değirmenlerine karşı savaşmak”, “Devletin vergi yükünün altında ezilmek” cevaplarının verilmesi dikkat çekti.

Esnafa göre, esnaf olmanın en büyük zorluğunu yüzde 17 ile geçim sıkıntısı oluşturuyor. Bunu yüzde 13’le vergi sistemi, yüzde 13’le ekonomik kriz ve yüzde 12 ile büyük işletmelere karşı korunmasız olmak takip ediyor.

Esnafın gözünde en çok pozitif algı yaratan siyasi partilerin başında yüzde 31’lik oranla CHP’nin gelmesi dikkat çekti. CHP’yi, yüzde 30’la AKP, yüzde 22 ile İyi Parti ve yüzde 18’le MHP takip etti.