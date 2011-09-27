-Esnaf "harçlık" bekliyor ESKİŞEHİR (A.A) - 27.09.2011 - Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile AÜ Açıköğretim Fakültelerinde öğrenim gören yaklaşık 100 bin öğrencinin barındığını Eskişehir'de esnaf ve sanatkarlar kent ekonomisinin canlanması için ''harçlıkları'' bekliyor. Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (EESOB) Ekrem Birsen Eskişehir'in iki devlet üniversitesiyle önemli bir öğrenci kenti olduğunu kaydetti. AÜ Açıköğretim Fakültelerinde öğrenim görmek için de önemli sayıda öğrencinin kent dışından Eskişehir'e geldiğini anlatan Birsen, kentte barınan öğrenci ve öğrenci velilerinin önemli bir ekonomik kaynak oluşturduğunu bildirdi. Birsen, şöyle konuştu: ''Öğrenciler, memleketlerine döndüğünde esnaf ve sanatkarlarımızın işleri adeta durma noktasına geliyor. Lokanta, kahvehane, pastahane, kafeterya, bakkal ve market, manav ve semt pazarları gibi yerler öğrencinin uğrak noktaları. Burada alışveriş yaparak kendi imkanlarıyla geçimini temin etmeye çalışan öğrenciler, esnaf ve sanatkarlar için ekonomik bir kaynağı oluşturuyor. Giysi, eğlence sektörünü de kattığınızda insan unsurunun her türlü ihtiyacının karşılandığı Eskişehir'de öğrenciler ticaret hayatı için büyük potansiyel teşkil ediyor. Bu potansiyeli veli nimetimiz olarak kabul ediyoruz.'' -''Öğrenciye ekonomik alışveriş imkanı sunuluyor''- Birsen, öğrencilere en iyi hizmeti vermeye ve onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade ederek, esnaf ve sanatkarın öğrencilere ikinci derece akrabası gibi davranıp her konuda onlara yardımcı olmaya çalıştığını bildirdi. Esnaf ve sanatkarın öğrencilerle ilgilenmeyi adeta görev olarak gördüğünü anlatan Birsen, şöyle devam etti: ''Yeni akademik yıl için yavaş yavaş kentimize gelmeye başlayan öğrencilerimiz de belli noktalardan alışveriş yaparak esnafımıza sahip çıkıyor. Öğrencilerimiz de esnafı dost bilsin. Esnaf, sıcak yüzüyle öğrencilere daha iyi hizmet verir. Esnaf ve sanatkarımız ucuz, kaliteli ve ekonomik hizmetler sunuyor. Öğrencilere ekonomik alışveriş imkanı sunarak onların bütçelerine de dolaylı katkıda bulunuyoruz. Soğuk yüzlü büyük alışveriş merkezleri yerine sıcak yüzlü esnaf ve sanatkarı tercih etsinler. Esnaf dar gelirli öğrencilere de yardımcı oluyor. Tanıdığı öğrencilere kredi açabiliyor. Öğrenciye destek ve yardımcı olmak esnaf ve sanatkarın görevidir.''