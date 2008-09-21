Esnaf 27 çeşit vergiyle boğuşuyor

TESK Başkanı, esnafın 27 ayrı vergi-harç ödemesi yaptığını belirterek, 'Vergi sayısı ve yükü azaltılmalı, biriken vergi borcu yeniden yapılandırılmalı' dedi.



Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, vergi sisteminin esnaf ve sanatkâr açısından karmaşa yarattığını söyledi. Esnaf ve sanatkârın 27 harç ve vergi uygulamasıyla karşılaştığını ifade eden Palandöken, ödenmesi gereken vergi ve harçların sayısının çok fazla olduğunu, esnafın bazen hangisini ödeyeceğini şaşırdığını söyledi. 'Türkiye'de verginin vergisinin alındığını' savunan Palandöken, "Örneğin otomobilde yüzde 84'e varan ÖTV var. Bir de bunun yüzde 18 KDV'si alınıyor. Vergi yükü toplamda aynı kalacak şekilde bir üründen ya ÖTV ya da KDV alınmalı" dedi.



'Birleştirin, kaldırın ya da indirime gidin'



Palandöken, 1 milyon 900 bine yakın esnaf ve sanatkârın, Türkiye'nin vergi gelirinin önemli bölümünü karşıladığını, sektörel bazda da işçi istihdamına katkı sağladığını belirterek, içinde bulundukları olumsuz koşullara karşın mal ve hizmet üretip katma değer yaratarak, üyelerinin devlete vergisini ödediğini vurguladı. Palandöken, esnaf ve sanatkârın sırtındaki vergi sayısı ve yükünün azaltılması gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu: "Damga vergisi kaldırılmalı, bazı vergiler birleştirilmeli. Gelir ve KDV'nin dışında ödenen vergilerin gider yazılması sağlanmalı. Dolaylı vergilerde indirime gidilmeli. Biriken vergi borçlarının faizleri prim borçları gibi yeniden yapılandırılarak esnaf rahatlatılmalı."



İşte esnafın ödediği vergi ve harçlar



Gelir Vergisi,

Geçici Vergi,

KDV,

ÖTV,

Damga Vergisi,

Motorlu Taşıtlar Vergisi,

Özel İletişim Vergisi,

Emlak Vergisi,

Çevre Temizlik Vergisi,

İlan ve Reklam Vergisi,

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,

Şans Oyunu Vergisi,

Kaynak Kullanım Destekleme Fonu,

İşgal Harcı,

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı,

Kaynak Suları Harcı,

Hayvan Kesimi ve Muayene Denetleme Harcı,

Tellallık Harcı,

Ölçü ve Tartı Aletleri Denetleme Harcı,

Bina İnşaat Harcı,

Kayıt ve Suret Harcı,

İşyeri Açma İzin Harcı,

Muayene Ruhsat- Rapor Harcı,

Sağlık Vergisi Harcı,

İmarla ilgili harç,

Yol harcamalarına katılma payı,

Kanalizasyon harcamalarına katılma payı.

