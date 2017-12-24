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Esnaf, 10 yaşındaki kızı taciz eden şüpheliyi dövdü

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir binada, 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen M

24 Aralık 2017 18:50

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir binada, 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen M.Ş.E. (21) , esnaf tarafından darp edilerek polis ekiplerine teslim edildi.
Olay, Merkez Yenişehir ilçesi Şair Sırrı Hanım ile Dicle Sokak keşisiminde bulunan bir apartmanının girişinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. M.Ş.E., bir kız çocuğunu bina girişine götürdü. Kız çocuğunun bağırması nedeniyle bina içerisinde oturanlar ve bina altında dükkanları bulunan esnaflar, binaya girdi. Kız çocuğunu ağlayarak gören esnaf ve bina sakinleri M.Ş.E., isimli şüpheliyi dövmeye başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öfkeli grubun elinden güçlükle M.Ş.E.\'yi alan polis, otomobile bindirerek gözaltına aldı. Polis, mağdur kız çocuğunu gözyaşları içerisinde Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürdü. Olay sonrası ve kız çocuğunun polisler eşliğinde götürülmesini güvenlik kamerası ile görüntülendi.
Esnaf Hatip Dora, üst komşuların şahsı yakaladıklarını ve hırsızlık olayı sandıklarını söyledi. Dora, “Ama taciz olayı olduğunu söylediler. Biz de insani olarak görevimizi yerine getirdik. Müdahale ederek polise teslim ettik. Empati kurdum 12 yaşında çocuğum var. Vicdanen rahat olmak için. Topluca bu olaylara müdahale etmezsek sonumuz kötü\" dedi.
Esnaf Muhammed Koç ise olayı gördüğünde esnafların kavga ettiğini düşündüğünü ancak daha sonra olayın taciz olduğunu öğrendiğini belirterek, \"O an kardeşimi düşündüm. Elimden geleni yaptım. Toplum olarak bu tür olaylara karşı çıkmazsak devamı gelir. Bunu yaptık bir daha olmasın\" diye konuştu. Gözaltına alınan M.Ş.E. ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

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