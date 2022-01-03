ESMİAD Başkanı Seyhan: Esnaf kısıtlamaların olduğu bir dönemi daha kaldıramaz

Artan Koronavirüs vakalarıyla birlikte gündeme gelen kısıtlamalar hakkında konuşan Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği, (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, özellikle esnaf kesiminin bu durumdan olumsuz etkileneceğini belirtti.

''Olan yine esnafa olacak''

Vaka sayıları ve kısıtlama hakkında konuşan Şamil Seyhan, en büyük darbeyi esnaf kesiminin alacağını belirtti. Herkesin önlem alması gerektiğini, ekonominin ve piyasanın kısıtlama dönemini kaldırmakta güçlük çekeceğini ifade eden Seyhan şunları söyledi:

“2022 yılına girdik, güldük, eğlendik. Ama artık gerçeklerle yüzleşme zamanı da geliyor. Son günlerde bilindiği üzere Covid-19 vakalarında ciddi bir artış gözleniyor. Hastanelerdeki PCR test kuyrukları dahi durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Vaka sayılarının artışı yeniden kısıtlamaları getirebilir. Geçtiğimiz iki senede tecrübe ettiğimiz gibi olan yine esnafa olacak. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmezse, esnafı bir daha dönüşü olmayacak ekonomik dar boğaza sokabilir. Artan maliyetlerle boğuşan esnafı bir de düşüncesiz hallerimizle yormamak adına dikkatli olunmalı ve bu dönemde biraz daha anlayışlı davranmalıyız. Diğer bir açıdan baktığımız da ise vatandaşlarımız da evlerine kapanacak. Vatandaşımızın duyarlı olması gerek. Esnafımızda kesinlikle önlemlerini buna göre almalıdır. Ekonominin düzlüğe çıkması için de kapanmama çok önemlidir.” (İHA)