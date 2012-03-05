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Dünya

Esma Esad'ın babası kızının hayatından endişe duyuyor

Londra'da kardiyolog olarak çalışan Favaz Akhras, Suriye'deki çatışmalarda yaşanan şiddetin kendisini "dehşet"e düşürdüğünü belirtti

05 Mart 2012 15:27

 

T24 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın Londra'da yaşayan babası Favaz Akhras, kızının güvenliğinden endişe ettiğini söyledi.
 
İngiltere'nin başkenti Londra'da kardiyolog olarak çalışan Favaz Akhras, Suriye'deki çatışmalarda yaşanan şiddetin kendisini "dehşet"e düşürdüğünü belirtti.

Beşşar Esad'ın kayınpederi Favaz Akhras Londra'da yayın yapan bulvar gazetesi Express'e konuştu. Gazetenin iddiasına göre, Londra'da kardiyolog olarak görev yapan kayınpeder Akhras, Beşşar Esad'la yaptığı telefon görüşmesinde "çok geç olmadan" ülkede demokratik hayata geçilmesi için siyasi reformlar yapmasını rica etti.


Kızının hayatından endişeli


Gazete, Akhras'ın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la 12 yıl önce evlenerek Londra'dan Şam'a taşınan kızı Esma Esad'ın güvenliğinden endişe ettiğini de savundu. Akhras Esad rejimini düşmesi halinde muhaliflerin kızına zarar vermesinden kaygılandığı belirtildi.


'Esma Esad'ın kaçması engelleniyor'


Gazetenin iddiasına göre, Esma Esad Şam'dan kaçarak ülkeyi terk etmemesi için gece gündüz güvenlik görevlileri tarafından gözetleniyor.

Kamuoyu önünde açıklama yapmak istemeyen kayınpeder Favaz Akhras'ın "çok zor durumda" olduğunu arkadaşlarına söylediği de iddia edildi.

Uzun yıllardır İngiltere'de yaşayan Ahras ile eşinin Suriyeli muhaliflerin saldırısı üzerine Londra'daki ikametgahlarını değiştirdiği belirtildi.

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