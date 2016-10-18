Esma Esad: Suriye'den kaçıp kocamı terk etmem için para teklif ettiler

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, kocasının düşmanlarının ona ülkeyi terk etmesi için teklifte bulunduğunu söyledi.

Rusya'nın devlet televizyonu Rossiya 24'e konuşan Esad bu teklifin kocasında güven bunalımı yaratma amacıyla getirildiğini ancak kendisinin iç savaş çıktığından bu yana ülkeyi terk etmediğini söyledi.

41 yaşındaki üç çocuk annesi Esad, "Suriye'den kaçma fırsatı için teklifler aldım. Bu teklifler çocuklarımın güvenliği ve mali güvencemin sağlanması yönündeydi. Bu insanların neyin peşinde olduğunu anlamak için dahi olmaya gerek yok. Bu halkın başkanlarına duydukları güveni kırmak için yapılan kasıtlı bir girişimdi" dedi.

Esad kimlerin teklifte bulunduğunu söylemedi.

Teklifi yapanların Suriyeli olmadığını ifade eden Esad bunu "aptalca" olarak nitelendirdi.

Esad "Ben başından beri buradayım ve başka bir yerde olmayı asla düşünmedim" diye konuştu.