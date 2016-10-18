Esma Esad: Kaçış tekliflerini reddettim

Rusya televizyonu Russia 24'e röportaj veren Suriye First Lady'si Esma El Esad, iç savaştaki ülkesinden kaçması için çok sayıdaki teklifi geri çevirdiğini ifade etti. Esad röportajda, bu tekliflerin "İnsanların başkanlarına olan inancını sarsmak için yapılmış denemeler olduğuna" dikkat çekti.

Salı günü yayınlanan röportaj ile Esma Esad, ülkede iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ilk kez görüşlerini aktarmış oldu. Esma Esad, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yönelik de, "Babalık rolünü çok ciddiye alıyor" diyerek, Beşar Esad'ın çok fedakar bir insan olduğunu ifade etti.

Esma Esad, Russia 24 televizyonuna verdiği demeçte, Rusya'ya desteklerinden dolayı da teşekkür etti. First Lady, "Suriye'deki mevcut durumun doğru arkadaşların olmaması durumunda daha da kötü olabileceğini" belirtti.

İç savaştaki Suriye'nin First Lady'si, Batı medyasını da Suriye savaşına yönelik tek yanlı haber yapmakla suçladı. Esma Esad, "Batı medyasının Alan Kurdi gibi boğularak hayatını kaybeden Suriyeli çocukların haberlerine yer verdiklerini ancak ülkede teröristlerin yaptığı katliamlara sessiz kaldıklarını" ifade etti. Esad, "her bir çocuğun ölümü Suriye için bir kayıptır" dedi.

Üç çocuk sahibi Esma Esad 1975 yılında Londra'da dünyaya geldi. Yatırım bankacısı Esma Esad, Beşar Esad ile 16 yıldır evli. Medyada sık sık Esma Esad’ın iç savaş ve Beşar Esad’ın politikalarına karşın neden ülkeyi terk etmediği gündeme getirilmişti.

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DPA, dpa/GA/MK