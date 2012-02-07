-Esma Esad ilk kez görüş bildirdi ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın eşi Esma Esad, ülkesinde yönetim karşıtı gösterilerin başladığı 11 aydan bu yana ilk kez olaylarla ilgili görüş bildirdi. El Arabiya'nın İngiltere'de yayımlanan Times gazetesine dayanarak verdiği habere göre, Esma Esad, bir aracı vasıtasıyla gönderdiği elektronik postada, "Devlet Başkanı bir grup Suriyeli'nin değil, Suriye'nin Devlet Başkanı'dır" diyerek Esad'a desteğini belirtti. Times gazetesi, e-postanın Esma Esad'ın eşine karşı gösterilerin başlamasından bu yana uluslararası medyayla ilk irtibatı olduğunu yazdı. Esma Esad'ın, çeşitli hayır kuruluşlarını desteklemeyi ve kırsal kesimin kalkınmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü, gerektiğinde de Devlet Başkanı'na destek verdiği ifade edildi. "First Lady"nin ayrıca görüş ayrılıklarını gidermek ve diyaloğu teşvik etmek için çalıştığı, şiddet kurbanlarının ailelerini dinlediği kaydedildi.