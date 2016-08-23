Esma bebek, Gaziantep saldırısında ölen annesinin tülbentiyle uyuyabiliyor

Gaziantep'te bir mahalle düğününe düzenlenen saldırıda annesini kaybeden bir yaşındaki Esma bebek, iki gündür annesinin tülbentiyle uyuyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Şahinbey ilçesine bağlı Akdere Mahallesi'ndeki akrabalarının düğün merasimine annesinin kucağında giden Esma Yağız, patlama anında annesini kaybetti, iki ablası ve bir ağabeyi ise yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı. Ayağına şarapnel parçası isabet eden Esma bebek, annesiyle getirildiği hastanede sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından bir odaya alındı.

Annesinin tülbentiyle avunuyor

Babası, patlamada yaşamını yitiren eşinin cenaze işlemleri ve yoğun bakımdaki diğer kızının tedavisi için uğraşırken, Esma bebeğe, ilk gün hemşireler sahip çıktı. Olay gecesi yanında kimse olmadığı için saatlerce ağlayan bebek annesinin tülbentiyle teselli edildi. İkinci gün hastaneye gelen yakınlarına emanet edilen bebek, annesinin kokusunun sindiği tülbenti koklayarak avunuyor.

"Çocuklarımdan ayırmıyorum"

Bebeğin akrabalarından Filiz Ayar, Esma'nın patlama esnasında ayağına denk gelen şarapnel parçasıyla yaralandığını belirtti.



Babası Kahraman Yağız'ın eşinin vefatı, çocuklarının hastanede olması ve akrabalarının bir çoğunu kaybetmesiyle sarsıldığını ifade eden Ayar, Esma bebeğe bu nedenle kendisinin baktığını söyledi.

Esma'yı kendi çocuklarından ayırmadan ilgilendiğini dile getiren Ayar, şunları kaydetti:

"Babası hem cenaze yerinde hem de yaralı çocuklarıyla ilgileniyor. Annesi öldüğü, kimsesi de olmadığı için ben bakıyorum. İlk etapta Esma'ya hastanede yönetiminin bilgisi dahilinde Tuba hemşire bakmış. Devamlı arayıp Esma bebeği soruyor. Hastanede olduğu zaman da gelip ilgilenmeye devam ediyor."