-EŞLEŞMELER VE MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 07.05.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final eşleşmeleri ve müsabakaların programı belli oldu. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final eşleşmeleri ve ilk maçların programı şöyle: 11 Mayıs Çarşamba: 18.00 Efes Pilsen - Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem) 20.45 Fenerbahçe Ülker - Antalya Büyükşehir Belediyesi (Sinan Erdem) 12 Mayıs Perşembe: 18.00 Banvit - Olin Edirne (Banvit Kara Ali Acar) 20.00 Galatasaray Cafe Crown - Beşiktaş Cola Turka (Abdi İpekçi)