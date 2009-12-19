T24 - UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarından lider olarak çıkan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri oldu. Galatasaray, Avrupa Ligi ikinci turunda İspanya'dan Atletico Madrid ile eşleşti. Fenerbahçe ise Fransa'dan Lille'in rakibi oldu. Spor yorumcusu Rdıvan Dilmen, dün gerçekleştirilen kura çekimini değerlendirdi.



Dilmen'in Milliyet gazetesinde bugün (19.12.2009) yayımlanan yazısı:



Eşleşmeler tabii ki iyi değil. Fenerbahçe’nin rakibi Lille’ye baktığımızda Fransa’nın son bir aydır en formda ekibi. Aslında tam bir kontratak takımı. Kendi sahalarında üst üste dört gol attılar ama dışarıda daha tehlikeliler. Fenerbahçe’nin devre arasında yapacağı operasyonun ardından bu turda şansının yüzde 60 olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten iyi bir takım. Yeni gelecek oyuncularla daha da iyi olacaklardır. Ancak yönetimin önemli bir sorunu halletmesi lazım. O da Şükrü Saracoğlu Stadı’nın rezalet olan zemini. Ne yapacaklar, edecekler ikinci yarı öncesinde sahaya düzeltecekler. Şu an Türkiye’deki en kötü zemin Kadıköy’de. Rakiplerden çok zemin Fenerbahçe’yi engelliyor. Turun geçilmesi halinde muhtemelen rakip Liverpool olacak. Liverpool çok tempolu bir takım. Bu eşleşmede yüzde 40 Fenerbahçe, yüzde 60 Liverpool diyorum. Eğer Rumen takımı gelirse o zaman F.Bahçe’nin şansı yüzde 70’e çıkar.



Galatasaray ise ligde kötü giden, bu sene iyi oynamayan Atletico Madrid’e karşı mücadele verecek. İki takımın da ortak bir yönü var. Öndeki oyuncuları formda olursa çok etkililer. Ama takım savunmaları ikisinin de çok kötü. Bu yüzden şansları eşit görüyorum. Galatasaray turu geçtiği taktirde Everton veya Sporting Lizbon’dan hangisi gelirse gelsin yine yüzde 50 şansa sahip olacaktır.