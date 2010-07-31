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EŞLERİ TRAFİK CANAVARI AYIRDI YATAĞAN (A.A)

31 Temmuz 2010 15:09

-EŞLERİ TRAFİK CANAVARI AYIRDI YATAĞAN (A.A) - 31.07.2010 - Muğla'nın Yatağan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.  Alınan bilgiye göre, İnönü Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha Belen (39) ve İlyas Belen (40) çiftine, Nazlı G.'nin (21) kullandığı 48 NK 767 plakalı otomobil çarptı. Kazada, Zeliha Belen olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan İlyas Belen ise Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Kazayı duyarak olay yerine gelen Belen çiftinin yakınları sinir krizi geçirdi.   Cumhuriyet savcının yaptığı incelemenin ardından Zeliha Belen'in cesedi Yatağan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, yaralanan eşinin hayati tehlikesinin bulunmadığı beldirildi.   

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