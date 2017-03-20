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Spor

Eskrimde iki altın madalya

Milli eskrimciler, Finlandiya'da yapılan Büyükler Satellite Turnuvası'nda iki altın madalyanın sahibi oldu

20 Mart 2017 15:08

Milli eskrimciler, Finlandiya'da yapılan Büyükler Satellite Turnuvası'nda iki altın madalyanın sahibi oldu. 

Turku kentinde düzenlenen turnuvada, kadınlar kılıç kategorisinde yarışan Iryna Shchukla ile erkekler kılıç kategorisinde mücadele eden Enver Yıldırım, altın madalya kazandı.

Kadınlar kılıç kategorisinde Iryna Shchukla, finalde İngiliz sporcu Kate Daykin'i 15-11 yenerek altın madalyaya uzandı. Erkekler kılıçta ise Enver Yıldırım, finalde Venezuelalı Jose Quintero'yu 15-13'lük skorla geçti ve altın madalyayı boynuna taktı.

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