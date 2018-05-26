Eskrim Veteranlar Türkiye Şampiyonası ilk kez Antalya'da yapıldı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)



TÜRKİYE Eskrim Federasyonu\'nun yıllık faaliyet programında yer alan Veteranlar Türkiye Şampiyonası 9 yıl aradan sonra ilk kez Antalya\'da yapıldı.

Türkiye Eskrim Federasyonu\'nun yıllık faaliyet programında yer alan Veteranlar Türkiye Şampiyonası, Veteran 1- 2 ve 3 olmak üzere 3 kategoride, Antalya Spor Salonu\'nda gerçekleştiriliyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Hakan Hayber, Veteranlar Türkiye Şampiyonası\'nın en son 9 yıl önce Afyonkarahisar\'da yapıldığını hatırlatarak, “Federasyon Yönetim Kurulu\'muz şampiyonanın yeniden yapılması yönünde karar aldı ve bu yıl Antalya\'da bunun startını vermiş bulunuyoruz. Bundan sonra her yıl yapılması planlanıyor\" dedi.

Turnuvaya, 13 kadın 36 erkeğin katıldığını belirten Başkanvekili Ahmet Hakan Hayber, “Toplamda 49 veteran 3 kategoride mücadele veriyorlar. Yönetim Kurulu olarak organizasyona katılanlara teşekkür ediyoruz. Ben de örnek olması açısından ve yönetim kurulumu temsilen müsabakalara kayıt yaptırdım ve yarışacağım\" diye konuştu. Şampiyona bu akşam sona erecek.

ULUSLARARASI SATELLİTE ESKRİM TURNUVASI YARIN

Antalya\'da yarın da Uluslararası Eskrim Federasyonu\'nun (FIE) 2018 yılı müsabaka takviminde yer alan Uluslararası Satellite Eskrim Turnuvası, kadınlar kılıç kategorisinde gerçekleştirilecek. 11 ülkeden 28 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek FIE Satellite Uluslararası Eskrim Turnuvasında Olimpiyat Şampiyonu dünyaca ünlü eskrimci Olga Kharlan da yarışacak. Türkiye\'den 2018 Avrupa Yıldızlar Şampiyonu Deniz Selin Ünlüdağ ile Gençler Avrupa 3\'üncüsü Aylin Çakır\'la birlikte 6 sporcunun madalya arayacağı Satellite Turnuvası\'na, Ukrayna\'dan 6, Singapur\'dan 4, Belarus ve Kazakistan\'dan 3\'er, Brezilya, Kanada, Çekya, Tayvan, Macaristan ve ABD\'den de 1\'er sporcu katılacak.

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