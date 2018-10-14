‘Eskort' vaadiyle 7 bin lira dolandırdılar

Konfeksiyon işçisi Mehmet Y., eskort hizmeti alabilmek için internette bulduğu bir siteyle iletişime geçti. İşçi, 7 bin lira dolandırıldı.

Hürriyet’in haberine göre, kendisinden önce 500 TL yatırılması istenilen Mehmet Y’yi kandıran kişiler, paranın her defasında yatmadığını söyleyerek Mehmet Y’nin tam 7 bin 100 TL yatırmasını sağladı.

Yatırdığı para karşılık hizmet alamayan Mehmet Y., sonunda dolandırıldığını anlayarak soluğu savcılıkta aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Y., Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, “Paraları yatırdıktan sonra aradığım telefon kapandı. Bir daha hiç açılmadı. Dolandırıldığımı anladım. Beni kandırarak paramı çalan kişilerden şikayetçiyim” dedi. Savcılık soruşturma başlattı.