T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskort sitesiyle dolandırıcılığa 11 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ ve Şırnak'ta polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, internette eskort siteleri kurarak dolandırıcılık yapan şebekeye üye 4'ü kadın 11 kişi, gözaltına alındı

05 Mart 2018 21:11

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ ve Şırnak\'ta polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, internette eskort siteleri kurarak dolandırıcılık yapan şebekeye üye 4\'ü kadın 11 kişi, gözaltına alındı.
Denizli ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internette eskort sitesi kurarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen bir şebekeye yönelik bu sabah ortaklaşa operasyon düzenledi. İki ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, 11 ayrı adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 4\'ü kadın, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bilgisayarlara el konuldu. Denizli\'de gözaltına alınan 11 kişi, sorgulanmak üzere Şırnak Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Şüphelilerin internette kadın fotoğrafları kullanarak eskort siteleri kurduğu, kadınlarla birlikte olmak isteyen erkeklere, banka hesaplarına para yatırtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİDenizliEmniyet MüdürlüğüOperasyondaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24