Eskiye dönüş: Üniversiteden atılma geri geliyor

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Kanunu'na eklenmesi planlanan maddeyle lisans öğrencileri en fazla 7 yıl, önlisans öğrencileri ise 4 yılda okulu bitirmek zorunda kalacak.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “üniversiteden atılma”nın geri getirileceği yönündeki açıklamasının ardından gözler yeni yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, halen üzerinde çalışılan yeni YÖK Kanunu’na eklenmesi planlanan bir madde ile yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere öğrenimlerini tamamlamak için önlisansta en fazla 4, lisansta ise en fazla 7 yıl süre tanınacak.

Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi 5 yıl olan eczacılık, diş hekimliği gibi programları 8 yılda, 6 yıl olan tıp eğitimini ise 9 yılda tamamlamak zorunda olacak.

2011'de kaldırıldı

Hükümetin 2 yıl önce çıkardığı yasa ile öğrencilerin eğitimde başarısız olmaları gerekçesiyle üniversiteyle ilişkilerinin kesilmesi uygulamasına son verilmişti. 2011’de çıkan yasa ile terör suçlarından hüküm giyenler hariç, üniversite ile çeşitli sebeplerden ilişiği kesilen tüm öğrencilere af gelmişti. YÖK’ün yeni çalışmasına göre ise “üniversiteden atılma” düzenlemesi, halen üzerinde çalışılan 2547 sayılı yeni YÖK Yasası ile yeniden yürürlüğe girecek. Buna göre, yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere öğrenimlerini tamamlamak için önlisansta en fazla 4, lisansta 7 yıl süre tanınacak.

Sınırsız sınav hakkı

Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi 5 yıl olan programları 8 yılda, 6 yıl olan programları ise 9 yılda tamamlamak zorunda olacak. Bu süreler sonunda, üniversiteden mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilecek. Sınavlar sonunda başarısız ders sayısını 5 derse indirenlere, 3 yarıyıl boyunca başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınacak. Mezun olabilmek için tüm derslerden geçer not alan ama başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamasını sağlayamayan son dönem öğrencilerine ise ortalamalarını yükseltmek için diledikleri son iki sınıf dersinden sınırsız sınav hakkı verilecek.

Düzenlemeyle derslere devam ettikleri halde sınav yükümlülüklerini yerine getiremeyen ve bu nedenle üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilerin de sınav hakkı olacak. Sınav hakkı verilenler başvurmaları halinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınabilecek. Sınavların sonunda tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

Aftan yararlananlar

Ancak aftan yararlanarak üniversiteye dönmüş ama yeni belirlenen süre sınırına göre okuldan atılması gerekecek öğrencilerin durumunun ne olacağı ise belirsizliğini koruyor.