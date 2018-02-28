Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları askerleri ziyaret etti

ATV'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinin oyuncuları TSK'nın ÖSO ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e yönelik olarak gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'na destek olmak için Hatay'a gitti.

Dizinin oyuncularından Oktar Kaynarca ve Ozan Akbaba Hatay'a giderek TSK mensuplarına destek ziyaretinde bulundu.

20 Ocak'ta başlayan harekât devam ediyor.



Son olarak Genelkurmay Başkanlığı, "Hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak; dost ve kardeş bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor" açıklaması yapmıştı.