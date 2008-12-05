T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Eskisini getirene yeni otomobil indirimli

Otomotiv sektörü için vergi indirimi geliyor. 15 yıllık aracını getiren yenisini indirimli alacak

05 Aralık 2008 02:00

Otomotiv sektörü için vergi indirimi geliyor. 15 yıllık aracını getiren yenisini indirimli alacak

Çankaya Köşkü’nde, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri için düzenlenen törenin ardından verilen resepsiyonda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan basınla sohbet etti.
Başbakan, IMF ile kredili anlaşma imzalanabileceğinin sinyallerini de şu sözlerle verdi:
“IMF ile stand - by da olabilir, normal anlaşma da... Paradan ziyade ilke bazında anlaşmamız önemli. Şu anda o görüşmeler sürüyor. Yılbaşına kadar da yetişebilir. Biz IMF’e diyoruz ki, ‘Biz kepenk indirmeyiz’. Onlar yatırımlar konusunda talepte bulunuyorlar. IMF ile kıran kırana pazarlık yapılır. Adeta aslanın ağzındaki ekmek alınır. Bazıları bunu bilmiyor. Bazı sivil toplum örgütleri, bir yandan ‘IMF ile anlaşın’ diyor bir yandan da ‘KDV’yi indirin’ diyor. Bekâra karı boşamak kolaydır. IMF, ‘KDV’yi arttırın’ diyor biz buna direniyoruz. Tekstilde ve bazı sektörlerde KDV indirimi yaparken IMF karşı çıkmıştı ona rağmen yaptık.”

İlk altı aya dikkat!

Erdoğan, ekonominin genel durumu itibarıyla, “ilk 6 ayın zor olacağı” vurgusunu yaptı. Kontrollü bir dönem olacak bunun farkındayız” dedi.

Otomobile vergi indirimi geliyor

“Durgunluk sinyali var mı?” sorusu ardından konu “KDV indirimi” önerisine geldi. KDV indirimi en azından bu aşamada mümkün görünmüyordu ama Başbakan’ın vergi indirimine aslında soğuk bakmadığı şu ifadelerinden anlaşıldı:
“Hangi alanda hangi sektörde daralma var o önemli. Otomotivde daralma var. Fransa’da depolarda 1 milyon araç var. Araç başına 1000 euro teşvik başlatıyorlar. Biz de şimdi hurda araçlar üzerinde çalışıyoruz. 15 - 20 yıllık araçları getirenlere, yeni araç alırken, vergi teşviki vereceğiz. Vergi indirimi yapacağız.” (Akşam)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24