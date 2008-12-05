Eskisini getirene yeni otomobil indirimli

Otomotiv sektörü için vergi indirimi geliyor. 15 yıllık aracını getiren yenisini indirimli alacak



Çankaya Köşkü’nde, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri için düzenlenen törenin ardından verilen resepsiyonda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan basınla sohbet etti.

Başbakan, IMF ile kredili anlaşma imzalanabileceğinin sinyallerini de şu sözlerle verdi:

“IMF ile stand - by da olabilir, normal anlaşma da... Paradan ziyade ilke bazında anlaşmamız önemli. Şu anda o görüşmeler sürüyor. Yılbaşına kadar da yetişebilir. Biz IMF’e diyoruz ki, ‘Biz kepenk indirmeyiz’. Onlar yatırımlar konusunda talepte bulunuyorlar. IMF ile kıran kırana pazarlık yapılır. Adeta aslanın ağzındaki ekmek alınır. Bazıları bunu bilmiyor. Bazı sivil toplum örgütleri, bir yandan ‘IMF ile anlaşın’ diyor bir yandan da ‘KDV’yi indirin’ diyor. Bekâra karı boşamak kolaydır. IMF, ‘KDV’yi arttırın’ diyor biz buna direniyoruz. Tekstilde ve bazı sektörlerde KDV indirimi yaparken IMF karşı çıkmıştı ona rağmen yaptık.”



İlk altı aya dikkat!



Erdoğan, ekonominin genel durumu itibarıyla, “ilk 6 ayın zor olacağı” vurgusunu yaptı. Kontrollü bir dönem olacak bunun farkındayız” dedi.



Otomobile vergi indirimi geliyor



“Durgunluk sinyali var mı?” sorusu ardından konu “KDV indirimi” önerisine geldi. KDV indirimi en azından bu aşamada mümkün görünmüyordu ama Başbakan’ın vergi indirimine aslında soğuk bakmadığı şu ifadelerinden anlaşıldı:

“Hangi alanda hangi sektörde daralma var o önemli. Otomotivde daralma var. Fransa’da depolarda 1 milyon araç var. Araç başına 1000 euro teşvik başlatıyorlar. Biz de şimdi hurda araçlar üzerinde çalışıyoruz. 15 - 20 yıllık araçları getirenlere, yeni araç alırken, vergi teşviki vereceğiz. Vergi indirimi yapacağız.” (Akşam)

