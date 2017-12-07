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Spor

Eskişehirspor'un yeni başkanı Halil Ünal oldu

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, (DHA) Eskişehirspor'un olağanüstü kongresinde eski başkanlardan Halil Ünal yeniden başkan seçildi

07 Aralık 2017 00:29

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, (DHA)

Eskişehirspor\'un olağanüstü kongresinde eski başkanlardan Halil Ünal yeniden başkan seçildi.
Eskişehirspor Olağanüstü Kongresi bu akşam Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü\'nde bulunan Atatürk Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Kongrede yönetim için aday çıkmayınca 3 kez toplantıya ara verildi. Kulüp eski başkanlarından Halil Ünal yönetim kurulu üye sayısının 15\'ten 50\'ye çıkarılmasını, bunun için de tüzük değişikliğine gidilmesini istedi. Kulüp yönetimde görev alacak olan 50 kişinin 200 bin lira para vermesini ya da bulması gerektiğini de söyleyen Ünal, bununla kulübün acil borçlarının ödenebileceğini belirtti.
Halil Ünal daha sonra 15 kişilik Eskişehirspor Yönetim Kulu listesini divana verdi. Halil Ünal\'ın başkanlığındaki liste kongre üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.
Halil Ünal\'ın başkanlığındaki Eskişehirspor\'un yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:
Gürdal Abacı, Gültekin Güvensoy, Erdal Şahbaz, Harun Adıgüzel, Kaan Ay, Murat Ilgaz, Nuh Kıyaklı, Alperen Odabaşı, Murat Kahya, Altan Begiter, Emir Sarar, Onur Cemil Sürmeli, İsmail Ilgaz ve Yalın Zeybek.
Divan Başkanı Mesut Şimşek, Eskişehirspor\'un yeni başkanı Halil Ünal\'a mazbatasını verdi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kongreye katılanlar
-Kulüp Başkanı olan Halil Ünal\'ın konuşması
-Yeni yönetim kurulunun üyeler tarafından kabul edilmesi
-Halil Ünal\'a mazbatasının verilmesi

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