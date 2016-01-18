Eskişehirspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğunda

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Eskişehirspor'u Fernandao'nu iki gol attığı maçta 3-0 mağlup etti.

Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45. (p) ve 74. dakikalarda Fernandao ve 85. dakikada Van Persie kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 43 yaparak 41 puadan bulunan ve dün maçı ertelenen Beşiktaş'ı geçerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Eskişehirspor ise 10 ile ligin son sırasında kaldı.

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Kajer, Kadlec, Caner Erkin, Mehmet Topal, Josef de Souza, Ozan Tufan, Markovic, Nani, Fernandao

Eskişehirspor: Boffin, Toko, Emre, Sezgin, Anıl, Alparslan, Kamil, Causic, Kaan, Pinto, Engin