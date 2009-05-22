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Spor

Eskişehirsporlu futbolcular antrenmana bugün çıktı

22 Mayıs 2009 23:25

Paralarını alamadıkları için dünkü antrenmana çıkmayan Eskişehirsporlu futbolcular bugün antrenmana çıktı.

Eskişehirsporlu futbolcular, paralarını almadıkları için antrenmana çıkmadıkları yönünde çıkan haberlerden üzüntü duyduklarını söyledi. Futbolcuların hazırladıkları basın açıklamasını Eskişehirspor Kulübü Genel Menejeri Kerem Atılmaz okudu. Atılmaz'ın okuduğu açıklamada şöyle denildi:

``21 Mayıs 2009 tarihinde planlanan antrenmana sadece alacaklarımızın ödenmemiş olması nedeni ile katılmadığımız yönünde yerel ve ulusal basında yer alan haberlerden üzüntü duyduk. Antrenmana çıkmamamızın nedeni şimdiye kadarki bizlere verilen vaatlerin yerine getirilmemiş olmasıdır. Eskişehirspor Kulübü futbolcuları olarak sezonun son 2 haftasında konsantre olduğumuz tek nokta, kalan maçları kazanmak için hazırlanmaktır. Kulübümüzün içinde bulunduğu şu sıkıntılı dönemde bizler için öncelik kendi çıkarlarımız değil, takımımızın Türkcell Süper Ligde matematiksel olarak kaldığının garantilenmesidir. Biz futbolcular olarak olağanüstü desteği ile herkesi kıskandıran taraftarlarımızın, son iki haftada bize olan desteğini sürdüreceğine inancımız sonsuzdur. Bize düşen, sahada Eskişehirspor formasına yakışan mücadeleyi gösterip, sezonu en iyi yerde bitirmektir.''

Eskişehirspolu futbolcular, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Açıklamanın ardından antrenmana çıkan futbolculardan Youla gazetecilere, ``Para yoksa antrenman yok, para yoksa gol da yok'' diyerek espri yaptı. (DHA)

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