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Spor

Eskişehirspor'dan ayrılan Ruud Boffin, 3 yıllığına Antalyaspor'da

29 yaşındaki Belçikalı kaleci, sağlık kontrollerinin ardından Akdeniz ekibiyle 3 yıllık sözleşmeye imza attı

22 Haziran 2017 20:30

Antalyaspor, transferi için çalışma yürüttüğü İspanyol kaleci Iker Casillas'tan olumsuz yanıt alınca, daha önce görüştüğü Eskişehirspor'dan ayrılan Ruud Boffin ile anlaşmaya vardı.

Bugün sabah saatlerinde Memorial Antalya Hastanesi'ne gelen 29 yaşındaki Belçikalı kaleci Ruud Boffin, sağlık kontrolüne alındı.

29 yaşındaki Belçikalı kaleci sağlık kontrollerini başarıyla geçmesinin ardından, Antalyaspor'un tesislerine giderek kendisini 3 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

2012 yılında İngiltere'nin West Ham takımından Eskişehirspor'a gelen 29 yaşındaki deneyimli kaleci 5 yıl boyunca kırmızı-siyahlı takımın forması altında oynadı. Türkiye'de Eskişehirspor'dan başka takımda forma giymeyen tecrübeli kaleci çıktığı 120 maçta kalesinde 166 gol gördü.

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