Eskişehirspor’da tek hedef galibiyet



Eskişehirspor Basın Sözcüsü Rıza Zeydan, Beşiktaş maçından 3 puan alacaklarını söyledi.



Eskişehirspor Basın Sözcüsü Rıza Zeydan, Eskişehirspor'un 26 Nisanda sahasında Beşiktaş ile kritik bir maç yapacağını belirterek, söz konusu maçın Es-Es'in geleceği için çok önemli olduğunu bildirdi.



Eskişehirspor'un geçmişte yaptığı hataları, uğradığı haksızlıkları unuttuğunu ifade eden Zeydan, ''Sadece Beşiktaş maçını düşünüyoruz. Şu anda geçmiş ve geleceği unuttuk. Hazırlıklara başladık. Herkesin morali yerinde. Teknik ekip, futbolcular, yönetim ve taraftar her şeyin farkında. Elbette bütün maçlar üç ihtimalli, ancak bizim için Beşiktaş maçının tek ihtimali var. O da maçı kazanıp üç puan almak. Herkes 2-3 kişilik oynayacak. Ligin sonu yangın yerine döndü. Şu anda nefes almakta zorlanıyoruz. Beşiktaş'ı yenerek biraz olsun rahat nefes almak istiyoruz. Beşiktaş maçından 3 puan alacağız. Eskişehirspor istediği zaman bütün takımları yenebilecek güçtedir.'' diye konuştu.



