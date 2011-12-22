-Eskişehirspor'da Skibbe görevinden ayrıldı ESKİŞEHİR (A.A) - 22.12.2011 - Eskişehirspor Teknik Direktörü Michael Skibbe, Eskişehirspor ile yollarını ayırdı. Eskişehirspor Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz, yaptığı açıklamada, 2014 yılına kadar Eskişehirspor ile sözleşmesi bulunan Skibbe'nin, dün yapılan Mersin İdman Yurdu maçının ardından Eskişehirspor'dan ayrılmak istediğini yönetim kuruluna bildirdiğini kaydetti. Skibbe'nin Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'den iyi bir teklif aldığını ve Eskişehirspor'dan ayrılacağını beyan ettiğini anlatan Şahbaz, şöyle konuştu: ''Skibbe, sözleşmesini tek taraflı feshedip, sözleşmemiz gereği olan tazminat ve benzeri yükümlülüklerini yerine getireceğini ifade ederek Eskişehirspor'dan ayrıldı. Yeni teknik direktör arayışımız başladı.''