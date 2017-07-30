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Spor

Eskişehirspor'da Sergen Yalçın dönemi

44 yaşındaki teknik adam, son olarak Kayserispor'u çalıştırmıştı

30 Temmuz 2017 19:03

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme şansını geçen sezon play-off'larda Göztepe'ye karşı kaybeden Eskişehirspor, teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getirdi. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Kayserispor'u çalıştıran teknik direktör ile Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen tören ile 1 yıllık imzayı attı.

TRTSpor'un haberine göre; kulüp başkanı Sinan Özeçoğlu, burada yaptığı konuşmada, futbolcuların özverisiyle bir çoğuyla yeniden anlaştıklarını, bundan dolayı kendilerine teşekkür ettiğini söyledi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın "ateşten gömleği" giymeyi kabul ettiğini anlatan Özeçoğlu, "Eskişehirspor'u daha iyi yönetilebilir hale getirmek istiyoruz. Büyük taraftarımız ve camiamızla Eskişehirspor'u layık olduğu yerlere getirmeye çalışacağız. Kombine satışlarında elimizden gelen kolaylığı yaptık. Bundan sonra süreç taraftarımızındır. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'a teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın." diye konuştu.

Sergen Yalçın da Eskişehirspor'un yeni bir yapılanma sürecine girdiğini vurguladı. Kulübün transfer yasağı olduğunu bilerek göreve geldiklerini anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Mevcut kadroya güvendiğimiz için bu görevi kabul ettik. Transfer yasağı hiçbir zaman bizim için bahane olmayacak. Yeni dönem için yeni ve iyi bir yönetim, sorunları çözmeye çalışıyor. Yeni bir ekip olarak buraya geldik. En büyük ihtiyacımız taraftardır. Teknik ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Mücadele eden, savaşan, sahada her şeyini veren bir oyuncu grubu izletmek için elimizden gelenin en iyisi yapmaya çalışacağız. Birlik ve beraberliği sağlarsak önümüzdeki sezon bizim için iyi olabilir."

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