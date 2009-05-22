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Spor

Eskişehirspor'da para krizi

22 Mayıs 2009 00:07

Bu hafta kendi sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Eskişehirspor'da paralarını alamayan futbolcular antrenmana çıkmadı.

Eskişehirspor Kulübü tarafından futbolcuların bu akşam Atatürk Stadyumu yerine tesislerde saat 18.00'de antrenman yapacakları gazetecilere cep telefonu mesajlarıyla duyuruldu. Es-Es'li futbolcular ise antremana çıkmadı. Kırmızı-Siyahlı takımın futbolcularının maç başı alacakları primlerin yönetim tarafından ödenmemesi üzerine antrenmana çıkmadıkları öğrenildi.

Yönetimin Konyaspor galibiyetinin ardından futbolculara geçtiğimiz Salı gününe kadar paraları ödeme sözü verdiği ancak bunu gerçekleştirmediği belirtildi. Es-Es yönetiminin yarın bir araya gelip Trabzonspor maçı öncesinde soruna çözüm bulması bekleniyor. (DHA)

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