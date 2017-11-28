Eskişehirspor'da olağanüstü kongre yarın

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİRSPOR\'un geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı olağanüstü kongresi yarın yapılacak.

Eskişehirspor Kulübü\'nden yapılan yazılı açıklamada, 29 Kasım Çarşamba günü saat 17.30\'da Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi\'nde yapılması planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı\'nın belirtilen merkezde başka bir organizasyon olması nedeniyle, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü\'ndeki Öğrenci Merkezi Salon 2016\'da gerçekleşeceği belirtildi.

Yarın gerçekleştirilecek kongrede Eskişehirspor Kulübü Başkanlığı için aday çıkmaması durumunda oluşturulan divan tarafından nihai kongre için bir tarih belirlenecek. Nihai kongrede de aday çıkmaması halinde Eskişehirspor Kulübü\'nün kayyuma devredilmesi süreci başlayacak.

TARAFTARLARIN GÖZYAŞLARI

Bu arada Eskişehirsporlu futbolcuların Pazar günü oynanan Çaykur Rizespor maçı başlama vuruşunun ardından 1 dakika süresince taraftarın olduğu tribünlere doğru gidip alkış tutması ve Çaykur Rizesporlu futbolcuların da bu süre içerisinde kendi aralarında top çevirmeleri spor kamuoyunun en çok konuşulan konularından biri oldu. Kulübe sahip çıkılmamasına 1 dakikalık tepki gösteren Eskişehirsporlu futbolcular, 1-1 biten karşılaşma sonunda da tribünlere giderek taraftarlarını selamladı. Bazı taraftarlar gözyaşlarına hakim olamayıp ağladı. Eskişehirspor\'un genç futbolcusu Dorukhan da duygulu anlar yaşayarak gözyaşı döktü. Dorukhan Toköz\'ü arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

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