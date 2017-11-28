T24 LogoT24 Logo
Spor

Eskişehirspor'da olağanüstü kongre yarın

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİRSPOR'un geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı olağanüstü kongresi yarın yapılacak

28 Kasım 2017 18:04

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİRSPOR\'un geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı olağanüstü kongresi yarın yapılacak.
Eskişehirspor Kulübü\'nden yapılan yazılı açıklamada, 29 Kasım Çarşamba günü saat 17.30\'da Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi\'nde yapılması planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı\'nın belirtilen merkezde başka bir organizasyon olması nedeniyle, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü\'ndeki Öğrenci Merkezi Salon 2016\'da gerçekleşeceği belirtildi. 
Yarın gerçekleştirilecek kongrede Eskişehirspor Kulübü Başkanlığı için aday çıkmaması durumunda oluşturulan divan tarafından nihai kongre için bir tarih belirlenecek. Nihai kongrede de aday çıkmaması halinde Eskişehirspor Kulübü\'nün kayyuma devredilmesi süreci başlayacak.
TARAFTARLARIN GÖZYAŞLARI
Bu arada Eskişehirsporlu futbolcuların Pazar günü oynanan Çaykur Rizespor maçı başlama vuruşunun ardından 1 dakika süresince taraftarın olduğu tribünlere doğru gidip alkış tutması ve Çaykur Rizesporlu futbolcuların da bu süre içerisinde kendi aralarında top çevirmeleri spor kamuoyunun en çok konuşulan konularından biri oldu. Kulübe sahip çıkılmamasına 1 dakikalık tepki gösteren Eskişehirsporlu futbolcular, 1-1 biten karşılaşma sonunda da tribünlere giderek taraftarlarını selamladı. Bazı taraftarlar gözyaşlarına hakim olamayıp ağladı. Eskişehirspor\'un genç futbolcusu Dorukhan da duygulu anlar yaşayarak gözyaşı döktü. Dorukhan Toköz\'ü arkadaşları teselli etmeye çalıştı.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİRDHA ESKİŞEHİRSPOREskişehirspor KulübüKasımAnadoluAtatürk Kültür MerkeziOlağanüstü Seçimli Genel Kurul ToplantısıYunus Emre KampüsüMerkezi SalonEskişehirspor Kulübü BaşkanlığıNihaiTARAFTARLARIN

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24