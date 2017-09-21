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Spor

Eskişehirspor'da çifte veda

Sergen Yalçın'ın son maçında, Eskişehirspor kupaya veda etti ERZİNCAN, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında 24 Erzincanspor, normal süresi 2-2 biten maçta Eskişehirspor'u uzatmalar sonunda 4-2 mağlup ederek rakibinin kupanın dışına it

21 Eylül 2017 18:47

Sergen Yalçın\'ın son maçında, Eskişehirspor kupaya veda etti

ERZİNCAN, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Tur karşılaşmasında 24 Erzincanspor, normal süresi 2-2 biten maçta Eskişehirspor\'u uzatmalar sonunda 4-2 mağlup ederek rakibinin kupanın dışına itti.
Rakibine mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası\'na veda eden Eskişehirspor\'da, teknik direktör Sergen Yalçın da son maçına çıktı. Maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Yalçın, mücadelenin ardından görevi bırakacağını açıklamıştı.

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