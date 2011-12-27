T24 LogoT24 Logo
Spor

Eskişehirspor'da 2. yarı hazırlıkları başladı ESKİŞEHİR (A.A)

27 Aralık 2011 20:58

-Eskişehirspor'da 2. yarı hazırlıkları başladı ESKİŞEHİR (A.A) - 27.12.2011 - Eskişehirspor, teknik direktör Ersun Yanal'ın yardımcıları gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Yanal, Eskişehirspor Tesisleri'ndeki antrenman öncesi futbolcularla sohbet etti. Daha sonra, Yanal'ın yardımcıları Ümit Bozkurt, Murat Aydın, Volkan Kazak ve Recep Karatepe gözetiminde yapılan antrenmana, yabancı futbolcular ve Alper Potuk dışındaki tüm oyuncular katıldı.  Öte yandan, Bundesliga takımlarından Hertha Berlin ile anlaşarak görevinden ayrılan eski teknik direktör Michael Skibbe, antrenmandan önce futbolcular ve tesisteki personelle vedalaştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24