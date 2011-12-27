-Eskişehirspor'da 2. yarı hazırlıkları başladı ESKİŞEHİR (A.A) - 27.12.2011 - Eskişehirspor, teknik direktör Ersun Yanal'ın yardımcıları gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Yanal, Eskişehirspor Tesisleri'ndeki antrenman öncesi futbolcularla sohbet etti. Daha sonra, Yanal'ın yardımcıları Ümit Bozkurt, Murat Aydın, Volkan Kazak ve Recep Karatepe gözetiminde yapılan antrenmana, yabancı futbolcular ve Alper Potuk dışındaki tüm oyuncular katıldı. Öte yandan, Bundesliga takımlarından Hertha Berlin ile anlaşarak görevinden ayrılan eski teknik direktör Michael Skibbe, antrenmandan önce futbolcular ve tesisteki personelle vedalaştı.