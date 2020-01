Eskişehirspor’a yeni başkan

Türkiye 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor'un olağanüstü kongresinde Nesine.com Eskişehir Basket Takımı'nın Başkanı Sinan Özeçoğlu, Eskişehirspor Kulübü Başkanı oldu.

Eskişehirspor'un daha önce yönetime aday çıkmaması nedeniyle ertelene olağanüstü genel kurul toplantısı bu akşam Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Divan Başkanlığı'nı Aydın Begiter'in yaptığı toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Eskişehirspor'un Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Nesine.com Eskişehir Basket'in Başkanlığını yapan Sinan Özeçoğlu'nun hazırladığı tek liste Divan Başkanlığı'na verildi. Toplantıda başka liste çıkmayınca Eskişehirspor Kulübü Başkanlığı'na Sinan Özeçoğlu getirildi. Özeçoğlu'nun başkanlığındaki Eskişehirspor'un yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Celalettin Kesikbaş, Özgür Fetih Demirdaş, İsmail Ilgaz, Yavuz Tuna, Ömer Benli, İlhan Yener, Bülent Ayva, Ersin Tekgöz, Metin Arslanoğlu, Hüseyin Patel, Şerafettin Körü, Hasan Baysal, Refik Karaçay ve Öcal Murat Sürel.

Divan Başkanı Aydın Begiter, Eskişehirspor'un yeni Kulüp başkanı Sinan Özeçoğlu'nu tebrik etti. Özeçoğlu yaptığı konuşmada ateşten gömleği giyerek yola çıktıklarını söyleyerek şöyle dedi:

"Değerli Eskişehirliler ve Eskişehirspor aşıkları; Kulübümüz için bugün yapacağımız en doğru iş, bizi yavaşlatan, hedeflerimizden uzaklaştırmaya çalışan tüm yüklerden kurtulup geleceğe bakmaktır. Hedefleri koymak ve o doğrultuda ilerlemektir. Elbette bu hedeflere ilerlerken karşımıza birçok engel çıkacaktır. Bu engellerin aşılmasında ateşten gömleği giyerek yola çıkan bizlerin en büyük dayanağı ve destekçisi sizler olacaksınız. Burada sizlerin huzurunda ben ve ekibim camiamızın her bir üyesine kulübümüzün hesap verebilir ve sorgulanabilir bir yönetim anlayışı ile yönetileceğinin sözünü veriyoruz."

Konuşmasında Eskişehirspor taraftarlarına da seslenen Sinan Özeçoğlu, "Taraftarlığı tüm Türkiye'ye öğreten fedakar Eskişehirsporlular; Her zaman her yerde ve her fırsatta Eskişehirspor'umuzu destekleyen cefakar taraftarlarımız. Sadece bir mili maçla tüm dünyaya nezaketi, spor aşkını ve bayrak sevdasını gösteren Eskişehirspor taraftarları. Eskişehirspor ve taraftarlık bizim için bir aşk, bir kara sevda. Bizler ise en kötü günüde bile bu sevdadan vazgeçmeyen aşıklarız. Bu sevda uğruna ekip olarak buradayız. Bu aşkımızı tüm spor camiasına yeniden göstermek için çalışacağız. Eskişehirspor aşkımızı yine dilere destan yapmak için çabalayacağız. Yeter ki sevdamızdan vazgeçmeyelim. Yeter ki neye, neden ve nasıl sevdalandığımızı hiçbir zaman unutmayalım. O zaman tüm engelleri birlikte daha kolay aşarız" ifadelerini kullandı.