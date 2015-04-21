Eskişehirspor'a talip olan iş adamı: Maradona ile ön anlaşma yaptık!

Eskişehirli iş adamı Levent Karaca, Eskişehirspor’un yönetimine talip olduklarını ve bu amaçla hazırlıkları şimdiden başlatıp takıma teknik direktör olarak Maradona’nın yanı sıra ünlü futbolcular Diego Forlan Milito ve Benoit Assou-Ekotto ile ön anlaşma yaptıklarını açıkladı.

Karaca, önümüzdeki Mayıs ayında yapılacak mali kongrede yönetim değişikliği talebinde bulunacaklarını belirtti. Levent Karaca, Eskişehirspor’da senelerdir bir başarı sağlanmadığını, gelen yönetimlerin çeşitli vaatler, projeler sunduğunu ancak ne yazık ki bunların unutulduğunu söyledi. Karaca, “Sonuçta her gelen onlarca milyon lira borç bırakıyor. Bunları gördüğüm için vücudumu taşın altına koyma zamanı geldiğini düşündüm. Bunun içinde çok büyük somut projeler, transferler yapmam gerektiğini biliyorum. Daha yönetime gelmeden uzun zamandır projelerimi bitirdim. Avrupa’dan 12’ye yakın yıldızla görüşmelerimi bitirdim. Bütün bu yıldızlar Eskişehirspor’a gelmeye sıcak baktılar. Birkaçı ile de ön anlaşmalar yaptım. Yönetimi devralırsam bu dünya yıldızlarının bir kaçını Eskişehirspor'a getireceğim. Tabii ki hocamızın da düşünceleri doğrultusunda” dedi.

‘Rakiplerimiz Avrupa takımları olacak’

Yönetiminde Eskişehir’in çok saygın isimlerinin yer alacağını; Avrupa’dan, İstanbul’dan Eskişehirli iş adamları bulunacağını söyleyen Karaca, “Bunların hepsi de kendi dallarında kendilerini kanıtlamışlar, bilgili, donanımlı insanlardır. Çok büyük projelerimiz var ve hepsi somut.

Kurumsallaşma adına büyük gelir kaynakları oluşturacağız. Avrupa’dan, Bundesliga'dan birçok güzel projeler hazırladım. Buradaki Bundesliga takımlarıyla birlikte altyapı inşallah Türkiye’de tek örnek bir altyapı olacak. Bundesliga’da sistem neyse aynısı olacak bunun içinde. Bundesliga altyapı hocalarıyla görüşmeler, ön anlaşmalar yaptım. Eskişehirspor’a başarılar kazandırmış eski alt yapı hocaları ile de görüşeceğim. Onların fikirleri bizler için çok önemli. Eskişehir amatör liglerde ayrıca yetenekli evlatlarımızı kazanmak için elimizden geleni yapacağız ama ekiple beraber. Bundan böyle rakiplerimiz Avrupa takımları olacak. Avrupa’da birkaç kulüple görüşüyorum, kardeş takım projelerim var. Sürekli Avrupa’daki takımlarla ortaklaşa çalışacağız alt ve üst yapı olarak” diye belirtti.

’Borçlardan korkmuyorum’

Takım borçlarını kısa, orta ve uzun vadede ödemek için projeler yaptıklarını anlatan iş adamı Levent Karaca, “Takımı büyük borçla ve kasası boşaltılmış olarak devralacağız. Bu bizi kesinlikle ürkütüp korkutmuyor. Her şeyin bilincindeyiz. Biz önümüzdeki Haziran ayında yapılacak mali kongrenin genel kurula çevrilmesini istiyoruz. Mali kongrede hesaplar ibraz edilmeli. Tabii ki eski Başkan Halil Ünal’ın ibrazı gibi olmaz umarım. İbraz edemedikleri takdirde hukuksal işlemlerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bu mali kurul genel kurula çevrilmeli. Ayrıca genel kurul kararının hemen alınması gerekir. Tüzüğe göre karar alındıktan bir ay sonra genel kurula gidilebileceğini, değilse her şeyin geç kalınacağının bilinmesini isterim” diye konuştu.

‘Maradona ile anlaştık’

Levent Karaca, yönetime gelmeleri halinde şimdiden yaptığı çalışmalar ve hazırlıklarla ilgili olarak da, “Eskişehirspor’da oynayacak futbolculardan Diego Forlan, Milito ve Benoit Assou-Ekotto ile anlaştık. Teknik direktör olarak ise Maradona'ya ön imza attırdık. Yaptığımız ön sözleşmede başarı grafiğini yukarı taşıyacak ve çıtayı daha da yukarıya taşıyacak bir kadro oluşturuyoruz. Diğer isimleri önümüzdeki günlerde basın aracılığı ile duyuracağım” dedi. Levent Karaca kimdir?

Eskişehir doğumlu olan 49 yaşındaki Levent Karaca, 30 senedir Almanya’da yaşıyor. Serbest çalışan, inşaat, Export Import işleri yapan Karaca, futbol menajerliği de yapıyor. Karaca, daha önce Frankfurt Türkspor’a da başkanlık yaptı.