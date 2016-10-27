Eskişehirspor'a puan silme cezası

Göztepe ile oynadıkları maçta yedikleri gol sonrası sahadan çıkan Eskişehirspor'a hükmen yenilgi ve 3 puan silme cezası verildi.

DHA’da yer alan habere göre, PFDK’nın 27.10.2016 tarih ve 22 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

“1- GALATASARAY A.Ş.’nin, 22.10.2016 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. – TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ODEBANK ALT 104,105,106,107,108 GÜNEY KALE ARKASI 118,119,120,121 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 22.10.2016 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. – TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI MİSAFİR TRİBÜN 418,419,420,421 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 21.10.2016 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. – GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 24.10.2016 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR – FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜN C ve D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, 23.10.2016 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR – MEDİPOL BAŞAKŞEHİRSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- ANTALYASPOR A.Ş. sporcusu DIEGO ANGELO DE OLIVEIRA’nın, 23.10.2016 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada ANTALYASPOR A.Ş. antrenörü MEHMET BÜLENT ALBAYRAK’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 21.10.2016 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR – ELAZIĞSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- GÖZTEPE A.Ş.’nin, 23.10.2016 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. – ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 23.10.2016 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. – ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesi nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatının 24/1-a maddesi uyarınca (3-0 )HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA VE GALİBİYET HALİNDE VERİLEN PUAN KADAR (3) PUAN SİLİNMESİNE, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü sporcusu BRUNO FERREIRA MOMBRA ROSA’nın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu FEHMİ ALPAY ÖZALAN’ın, takımın sahadan çekilmesi suretiyle sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü kaleci antrenörü MEHMET TEZCAN’ın, takımın sahadan çekilmesi suretiyle sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü başkanı HALİL ÜNAL’ın, takımın sahadan çekilmesi suretiyle sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 42 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir.”