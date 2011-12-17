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Spor

Eskişehirspor: 0

17 Aralık 2011 19:09

-Eskişehirspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı) ESKİŞEHİR (A.A) - 17.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Eskişehirspor-Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. 8. dakikada Eskişehirspor atağında Dede'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Serdar'ın kafayla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Navarro'da kaldı. 14. dakikada Kayserispor'lu Amrabat, topu ceza sahası önündeki Santana'ya verdi. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlağı, kaleci İvesa kontrol etti. 38. dakikada Amrabat, topu ceza sahası içindeki Gökhan'a gönderdi. Tehlikeyi sezen Eskişehirsporlu defans oyuncuları, meşin yuvarlağı tehlike bölgesinden uzaklaştırdı. 43. dakikada Hasan'ın kullandığı serbest atışta Eskişehirspor ceza sahası içindeki Riveros topa iyi yükseldi. Riveros'un kafayla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalenin üzerinden auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Öte yandan, açık tribün bilet fiyatlarının 5 liradan satışa çıkartılması nedeniyle taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Stat: Atatürk Hakemler: Abdullah Yılmaz, Mehmet Metin, Samet Çavuş Eskişehirspor: İvesa, Sezgin, Nadareviç, Diego, Dede, Bülent, Alper, Veysel, Tello, Kamara, Serdar Kayserispor: Navarro, Okan, Hasan, Eren, Zurab, Abdullah, Gökhan, Amrabat, Santana, Riveros, Pekarik

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