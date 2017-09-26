Eskişehirspor Yücel İldiz ile sözleşme imzaladı

Türkiye 1\'inci Lig\'de zor günler yaşayan Eskişehirspor, Sergen Yalçın\'ın görevi bırakmasının ardından teknik direktör Yücel İldiz ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri\'nde düzenlene imza törenine Eskişehirspor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu ile Yücel İldiz katıldı. Kulüp Başkanı Sinan Özeçoğlu yaptığı konuşmada, \"Bugünden itibaren Yücel hocamız Eskişehirspor\'un teknik direktörüdür. Bundan dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü Eskişehirspor bugünlerde çok zor süreçlerden geçiyor.3 puan silinmesi, diğer taraftan diğer puanların silinme durumu anlamında. Hocamız el birliğiyle inşallah bu takımı sportif anlamda da düzlüğe çıkaracaktır. O anlamda hocama tekrar teşekkür ediyorum\" dedi.

Teknik Direktör Yücel İldiz, Eskişehirspor\'u zor durumdan kurtarmak için elinden geldiğince çaba göstereceğini söyledi. Eskişehirspor ile sezon sonuna kadar anlaştıkları açıklayan İldiz şöyle konuştu:

\"Gerçekten kulüp çok zor durumda gördüğüm kadarıyla. Ben çok açık ve net söyleyeyim. Nereye kadar gideriz hep birlikte göreceğiz. Ama bizim camiada gerçekten futbol camiasının gerçekten böyle değerli işadamlarına, saygın işadamlarına çok ihtiyacı var. Bu anlamda Sinan beyin şahsında ve Eskişehirspor camiasının büyüklüğünü çok net bir şekilde bildiğim için bu zor durumda elimden geldiğince yardımcı olmaya geldim. Elimden geldiğince, sayın başkanı da destekleriyle, taraftarlarımızın desteğiyle, camianın desteğiyle birinci etapta Eskişehirspor\'u bu zor durumdan kurtarmaya çalışacağız, tabi ki burada yerel yazılı görsel, ulusal, yazılı görsel tüm unsurlar seyirci, yönetici, taraftar kim varsa hakikaten birlik ve beraberlik içerisinde olma zamanı Eskişehirspor\'un. Yani eskiden beri çok sevdiğim bir futbol şehri Eskişehir\'de olmaktan açıkça söyleyeyim bu kadar zor duruma rağmen mutluyum. Ama gözüm karadır benim. Beni yıllardır futbol camiasını hepsi bilir. Elimden geldiğince Eskişehirspor\'u bu zor durumdan ekibimle beraber kurtarmaya çalışacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Eskişehirspor kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu\'nun konuşması,

-Teknik Direktör Yücel İldiz\'in konuşması,

- İldiz\'in basın mensuplarını sorularını yanıtlaması,

- İldiz\'in imza atması

HABER-KAMERA: HAKAN TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA (FOTOĞRAFLI)