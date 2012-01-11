-Eskişehirspor tur atladı İSTANBUL (A.A) - 11.01.2012 - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Eskişehirspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Eyüpspor'u 3-2 yenerek tur atladı. 49. dakikada İsa ceza sahasında Abdulaziz'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi ve Abdulaziz'i kırmızı kartla oyun alanın dışına gönderdi. 51. dakikada penaltı atışını kullanan Savaş, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. 55. dakikada Eyüpspor farkı 2'e çıkardı. Mehmet'in pasıyla ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Savaş, rakiplerinden sıyrılarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ikinci kez ağlara gönderdi: 2-0. 76. dakikada Eskişehirspor farkı 1'e indirdi. Pele'nin soldan ortasında savunmanın hatasıyla ceza sahasında topla buluşan Diego, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. 83. dakikada Eskişehirspor beraberliği sağladı. Hızlı gelişen atakta Diego'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Burhan, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2. 88. dakikada Eskişehirspor 3-2 öne geçti. Eyüpsporlu futbolcuların savunmada uzaklaştırmaya çalıştığı topu kaparak sağ çaprazdan vuruşunu yapan Pele, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3. Eskişehirspor, 10 kişi kaldığı ve 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı, son 15 dakikada bulduğu gollerde 3-2 kazandı ve adını 4. tura yazdırdı. Stat: Eyüp Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Baki Yiğit xx, Fahri Aksoy xx Eyüpspor: Murat xx, Ali Tuna xx, Mehmet xx, Hakan xx, Doğan xx, Eser xx (Dk. 81 Aytürk x), Onur xx, Mustafa xx (Dk. 90 Ali Cansun ?), Halil xx (Dk. 72 Emrah x), Savaş xxx, İsa xx Eskişehirspor: Kayacan xx, Abdulaziz x, Ediz xx, Diego xxx, Volkan xx, Pele xxx, Burhan xxx, Osman Tarık xx (Dk. 90 Koray ?), Hürriyet x (Dk. 67 Alper xx), Erkan x (Dk. 55 Dede xx), Batuhan xx Goller: Dk. 51 (Penaltıdan) ve 55 Savaş (Eyüpspor), Dk. 76 Diego, Dk. 83 Burhan, Dk. 88 Pele (Eskişehirspor) Kırmızı Kart: Dk. 49 Abdulaziz (Eskişehirspor) Sarı Kartlar: Dk. 5 Onur, Dk. 65 İsa, Dk. 78 Mustafa, Ali Cansun (Maç sonunda) (Eyüpspor), Dk. 41 Ediz, Dk. 78 Alper (Eskişehirspor)