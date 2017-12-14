Eskişehirspor Teknik Direktörü İldiz: "Son 2 maçımızdan iyi sonuçlarla ayrılmak istiyoruz"

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİRSPOR Teknik Direktörü Yücel İldiz, deplasmanda oynayacakları Boluspor karşılaşması için \"Çok zor bir maça gidiyoruz. Geçen hafta kaybettiler ve evlerinde kaybetmek istemeyecekler. Ama biz de son iki maçımızdan iyi sonuçlarla ayrılmak istiyoruz\" dedi.

Teknik direktör Yücel İldiz, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Boluspor maçının çok zorlu geçeceğini söyleyen İldiz, şöyle devam etti:

\"Bildiğiniz gibi geldiğimizde sıkıntılı bir durumdaydık. Üzerine 3 puanımız silindi. İnanılmaz bir yas havası vardı Eskişehir\'de. Gerçekten işimiz kolay değildi. Eskişehirspor büyük bir camiadır. Yapmamız gereken tek şey, hiçbir şeye bakmadan saha içinde çalışmaktı. Giden oyuncular ve kalan oyuncular vardı. Bu takımı yeniden dengeli bir takım haline getirmek kolay değil. Elimizden geldiğince bunu yapmaya çalıştık. Hakikaten de başarılı olduk diye düşünüyorum. İyi maçlar oynamaya başladık, skorlara da yansımaya başladı. Bu arada Eskişehir taraftarı dünyada meşhur, gerçekten inanılmaz desteklediler bizi. Bu konuda herkese teşekkür ediyorum. Tünelin ucunda ışığı görmemiz gerekiyordu. Bunu gördüğümüzü düşünüyorum. Ama tabi ki alacak çok yolumuz var. Sadece ve sadece nefes aldık. Ama Eskişehirspor\'u hak ettiği yere getirmek için iyi bir atılım yapmış olduğumuzu düşünüyorum. Halil Ünal ve ekibine teşekkür ediyorum, kolay bir görev almadılar tekrardan. İnşallah el birliğiyle, tüm Eskişehir\'in desteğiyle bu zor günleri atlatırız. Şunun sözünü verebilirim; teknik kadromla ve oyuncu arkadaşlarımla beraber elimizden geleni 24 saat vermeye çalışacağız. Kalan iki tane maçımız var. Gerçekten son derece zor müsabakalar. Boluspor\'un çok önemli bir kadrosu var. Çok zor bir maça gidiyoruz. Geçen hafta deplasmanda kaybettiler, biz kazandık. Bu nedenle sahalarında kaybetmek istemeyecekler. Mutlak iyi bir neticeyle gelmek istiyoruz. Son iki maçımızı da iyi kapatmak istiyoruz.\"

Gaziantepspor maçında oyuna sonradan girip 2 gol atan genç futbolcu Fıratcan\'ın performansını da değerlendiren İldiz, \"Fıratcan yetenekli, önü açık. Ama birden bire onu uçurmamamız lazım\" diye konuştu.

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-Yücel İldiz\'in konuşması

