-ESKİŞEHİRSPOR TARAFTARI BİN 44 KOLTUĞU KIRDI BURSA (A.A) - 11.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de dün akşam oynanan Bursaspor-Eskişehirspor maçında çıkan olayların ardından bugün hasar tespit çalışması yapıldı. Stat yetkilileri, Eskişehirsporlu taraftarların bulunduğu misafir tribününde bin 44 koltuğun bir kısmının kırıldığını, bir kısmının yakıldığını, tuvalet ve büfelerin büyük ölçüde hasar gördüğünü tespit ederken maddi hasarın da 18 bin lira olduğu belirlendi. Misafir takım taraftarlarına ayrılan tribünde tamirat çalışmalarının, Bursaspor'un 14 Eylül Salı günü Avrupa Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Valencia ile yapacağı maça yetiştirileceği bildirildi. Dün akşam oynanan maçta Bursasporlu taraftarların, geçen sezon Eskişehir'de iki takım arasında oynanan maç öncesi çıkan olayları protesto etmesi nedeniyle iki grup arasında gerginlik çıkmış, Eskişehirsporlu taraftarlar tribünlerinin üzeri fileyle kaplı olmasına karşın söktükleri koltukları fırlatmaya başlamıştı.