Eskişehirspor sözleşmeleri dondurdu!

T24 - Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, Eskişehirspor kulübünün tarihinde bu tarz olaylara asla müsamaha göstermeyen bir çizgi içinde bu günlerine geldiğini söyledi.



Ünal, Eskişehirspor Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, bu sabah düzenlenen operasyonda 40'ı aşkın kişinin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını belirtti.



Gözaltına alınanlar arasında kulüp başkanları, teknik direktörler, menajer ve futbolcuların olduğunu ifade eden Ünal, şöyle konuştu:



''Türk futbolunun önemli dönüm noktalarından biri diye adlandırılabilecek kulüp başkanlarımızın, teknik direktörlerin, menajerlerin ve futbolcuların aralarında bulunduğu 40'a aşkın arkadaşımız gözaltına alınmıştır. Dolayısıyla soruşturma gizlilik kapsamında yürütülüyor. Ancak Eskişehirspor kulübünün teknik direktörü, sportif direktörü ve yeni transferimiz Mehmet Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 3 arkadaşımız gözaltına altında.



Eskişehirspor kulübü tarihinde bu tarz olaylara asla müsamaha göstermeyen bir çizgi içinde bu günlerine gelmiştir. Tarihi anlı, şanlı futbolda Türkiye'ye her zaman özellikle Anadolu'da her zaman önderliğini yapmıştır. Eskişehirspor yüce yargı kararına saygı duyduğu, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu kabullenen bir yapı içinde yönetilmektedir.''



Ünal, yargıdan gelecek cevabın taraflarına bildirileceği güne kadar yargının kararını ellerine aldıktan sonra tekrar oturup değerlendirme yapacaklarını anlatarak, şunları söyledi:



''Teknik Direktör Bülent Uygun, Sportif Direktör Ümit Karan ile futbolcularımızdan Mehmet Yıldız'ın akit ve sözleşmeleri dondurulmuştur. Yargıdan gelecek karar çerçevesinde yönetim kurulu toplantısı yapıp arkadaşlarla yola devam mı?, tamam mı?, noktasında kararı değerlendireceğiz.''









