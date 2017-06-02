T24 LogoT24 Logo
Spor

Eskişehirspor, play-off finaline odaklandı

TFF 1. Lig play-off final maçında 4 Haziran Pazar günü Antalya'da Göztepe ile karşılaşacak Eskişehirspor, Süper Lig'e kilitlendi

02 Haziran 2017 18:38

TFF 1. Lig play-off final maçında 4 Haziran Pazar günü Antalya'da Göztepe ile karşılaşacak Eskişehirspor, Süper Lig'e kilitlendi.

Kulüp genel sekreteri Erdal Şahbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yönetimimizle, teknik heyetimizle, futbolcularımızla ve taraftarımızla final maçına hazırız. Göztepe'yi mağlup edip, Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." dedi.

Eskişehirspor'un Süper Lig yolunda bir maçının kaldığını belirten Şahbaz, şöyle konuştu:

"Uzun süredir bunun için mücadele veriyoruz. Tüm hazırlıklarımızı Süper Lig'e çıkmak için yaptık. Eskişehirspor'un layık olduğu yer Süper Lig'dir. Pazar günü de centilmence geçecek maç sonunda gülen taraf olacağız."

ETİKETLER

EskişehirPlay Off

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24