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Spor

Eskişehirspor nefes aldı

Turkcell Süper Lig'in 31. haftasında Eskişehirspor sahasında Antalyaspor'u Batuhan'ın iki golüyle 2-0 yendi.

09 Mayıs 2009 03:00

 
Turkcell Süper Lig'in 31. haftasında Eskişehirspor sahasında Antalyaspor'u Batuhan'ın iki golüyle 2-0 yendi. Hanesine 3 puan ekleyen Eskişehirspor, kümede kalma yolunda önemli bir avantaj yakaladı.


Turkcell Süper Lig'in 31. haftasında küme düşme hattında olan Eskişehirspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Eskişehirspor, Batuhan'ın iki golüyle rakibini 2-0'lık sonuçla geçerek çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Eskişehirspor, 36. dakikada Batuhan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk devrede başka gol olmazken, ilk devreyi Eskişehirspor 1 önde bitirdi.

İkinci yarıda da Antalyaspor'dan daha etkili bir futbol sergileyen ev sahibi takım, Batuhan'ın 50. dakikada kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmazken, Eskişehirspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

ESKİŞEHİRSPOR: 2 - ANTALYASPOR: 0
Stat: Atatürk
Hakemler: Yunus Yıldırım, Serkan Gençerler, Murat Şahin
Eskişehirspor: Sinan, Koray, Nadareviç, El Saka, Sezgin (Dk. 70 Murat), Bülent Ertuğrul, Emre, Engin (Dk. 82 Serdar), Youla, Batuhan (Dk. 73 Anderson), Bülent Kocabey
Antalyaspor: Ömer, Uğur, Yalçın, Kamber, Şenol, Ali Zitouni, Ertuğrul, Sedat (Dk. 89 Hakan), Korhan (Dk. 57 Ahmet), Dos Santos, Sergey Pacome (Dk. 57 Mustafa)
Goller: Dk. 36, Dk. 50 Batuhan (Eskişehirspor)
Kırmızı Kart: Dk. 90 artı 3 Ertuğrul Aslan (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 77 Murat, Dk. 90 Emre (Eskişehirspor), Dk. 85 Sedat (Antalyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Youla'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Batuhan'ın vuruşunda kaleci Ömer meşin yuvarlağı kontrol etti.

30. dakikada Dos Santos'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Otlehova'nın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

36. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Batuhan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0 Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


İKİNCİ DEVRE

50. dakikada Youla'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topu kontrol eden Batuhan'ın düzgün vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

58. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Batuhan'ın vuruşunda kaleci Ömer meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma Eskişehirspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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