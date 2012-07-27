Eskişehirspor Marsilya'nın karşısına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor tur atladı. Es Es 3. ön eleme turunda Marsilya ile karşılaşacak



Eskişehirspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında St. Johnstone ile deplasmanda karşılaştı.

Maç Tade ve Veysel'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona ererken, ilk karşılaşmayı 2-0 kazanan Es Es tur atlayan taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Eskişehirspor, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği İskoçya’nın St. Johnstone takımı ile deplasmanda karşılaştı.

Karşılaşma Tade ve Veysel Sarı’nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Eskişehir’de oynanan ilk karşılaşmayı 2-0’lık sonuçla kazanan temsilcimiz, adını 3. ön eleme turuna yazdıran taraf oldu.

Eskişehirspor, 3. ön eleme turunda Fransa’nın Marsilya takımıyla karşılaşacak.